Em noite marcada por apoio a Marega, Bayer Leverkusen derrota Porto pela Europa League

Foi uma bela noite de futebol em Leverkusen. Nesta quinta-feira (20), teve o primeiro jogo da segunda fase da Europa League entre Bayer Leverkusen e Porto. O jogo terminou 2 a 1 para os donos da casa, com gols de Lucas Alario e Kai Havertz. Luís Dias diminuiu o placar.

A segunda partida será disputada na próxima quinta-feira (27), no Estádio do Dragão. Vale lembrar que, para passar de fase, os portugueses precisam somente de uma vitória simples.

As homenagens

O primeiro tempo da partida teve domínio do Leverkusen, que abriu o placar aos 29' com Lucas Alario. Porém, o que chamou mais a atenção foram as homenagens feitas antes do apito inicial.

Logo que o time entrou em campo, Marega foi bem recepcionado pela torcida alemã, que o recebeu até com cartazes de boas-vindas. O português sofreu insultos racistas da torcida do Vitória de Guimarães após marcar o gol da vitória e deixou o campo revoltado.

Também teve um minuto de aplausos para as vítimas do atentado à bares voltados à comunidades muçulmanas que aconteceram na noite de quarta-feira, em Hanau, que fica cerca de 25 km de Frankfurt.

Domínio dos donos da casa

O segundo tempo também foi dominado pelo Bayer, mas o Porto também melhorou após o intervalo. Foram 19 chutes para os donos da casa, sendo que sete deles foram em direção ao gol. Já para o Porto foram oito chutes, acertando seis deles.

Foto: Reprodução / Europa League

O segundo gol do Leverkusen saiu aos 57', com Kai Havertz cobrando pênalti. Na primeira tentativa, o alemão chutou mal e o goleiro defendeu, porém como estava adiantado, o juíz voltou a cobrança.

O Porto conseguiu diminuir a vantagem dos alemães aos 73', com o gol de Luis Díaz. Com o resultado, os portugueses passam de fase com uma vitória simples de 1 a 0.

Sequência de jogos

Antes dos jogos da semana que vem, os times voltam a campo no final de semana para as competições nacionais. No Campeonato Português, o Porto enfrenta o Portimonense no domingo às 17h30. No mesmo dia, o Leverkusen volta a Bundesliga contra o Ausburg em casa.