Colônia bate Schalke 04 e se afasta da zona de rebaixamento na Bundesliga

Jogando em casa neste sábado (29), o Colônia superou o Schalke 04 por 3 a 0 pela 24ª rodada da Bundesliga. Superior em toda a partida, o time da casa abriu cedo o placar com Bornauw. Mais tarde, Cordoba ampliou e um frango do goleiro rival, Nübel, esticou o placar.

O time da casa começou bem a partida, impondo o ritmo de jogo e avançando facilmente até a área do rival para levar perigo. Florian Kainz foi o primeiro a balançar as redes para os anfitriões, porém, o bandeirinha assinalou impedimento, sendo anulado. Mesmo com o ponto negativo, o Colônia não desistiu e continuou pressionando. Aos 9 minutos, Bornauw rebateu e enfiou para as redes de Nübel, abrindo o placar. Aos 39, o contra-ataque iniciado por Elvis Rexhbecaj resultou no segundo gol do mandante, feito por Cordoba.

Do lado do Schalke, Kabak e Gregoritsch foram os responsáveis pelas poucas oportunidades do time em campo. Os Bodes controlaram todo o jogo.

Vitória do Colônia

O Schalke voltou do intervalo disposto a mudar o cenário, porém, esbarrou em falhas de finalizações e tática. McKennie tentou, mas teve a chance desperdiçada com chute longe. O terceiro gol para o time da casa aconteceu. Kainz infiltrou-se facilmente na defesa azul, driblou zagueiros e ao mandar a bola para o gol lentamente, contou com a desatenção e falha do goleiro Nübel, que acabou resultando em gol contra e belo frango.

Até o apito final, o Colônia seguiu mandando no jogo, levando perigo e mostrando um bom lado ofensivo, tendo o placar em 3 a 0 a seu favor.

Como ficam

Com esse resultado, o time vermelho sobe na tabela e assume a décima posição, com 29 pontos. Já os azuis mantém o sexto lugar, com 36. Pela 25ª rodada, o Colônia visita o Paderborn na sexta-feira (06), às 16h. Já o Schalke 04 recebe o Hoffenheim no sábado (07), às 11h30.