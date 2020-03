Real Sociedad x Athletic Bilbao fazem o clássico basco na final da Copa do Rei

Sobrou emoção no sul espanhol. No fim da tarde desta quinta-feira (5), o Granada recebeu o Athletic Bilbao pelo jogo de volta da segunda semifinal da Copa do Rei. Após perder por 1 a 0 na região do País Basco, os granadinos chegaram a abrir dois gols de vantagem no segundo tempo, mas antes do apito final, Berchiche glorificou o time de Bilbao à final para fazer o clássico basco contra a Real Sociedad.

Um dia antes do avanço do Athletic Bilbao, a Real Sociedad venceu o Mirandés por 1 a 0 na volta após também triunfar na ida por 2 a 1. Agora, no dia 18 de abril, o maior duelo do País Basco decidirá quem será o campeão da Copa do Rei na temporada 2019-20.

Assim, o segundo maior vencedor da competição tem a chance de conquistar seu 25º título na 39ª final que disputará — Barcelona tem 30 títulos. Do outro lado, a Real Sociedad volta à uma final de Copa do Rei 33 anos depois de conquistar o troféu em 1986-87, batendo o Atlético de Madrid nos pênaltis.

Nesta edição de 2019-20, a Real Sociedade eliminou: CD Becerril, AD Ceuta, Espanyol, Osasuna, Real Madrid e Mirandés. Já o Athletic Bilbao despachou: CF Intercity, Sestao River, Elche, Tenerife, Barcelona e Granada.

A grande final da Copa do Rei da Espanha acontece a partir das 16h (de Brasília) do dia 18 de abril, um sábado. E, com certeza, a região do País Basco, que fica ao norte, vai parar para acompanhar o clássico local, que acontecerá em Sevilla.