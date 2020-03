Ex-PSV e Atlético Madrid, zagueiro Gerson Ferreira é anunciado pelo FK Liepãja, da Letônia

Com extenso currículo no futebol europeu, o zagueiro Gerson Ferreira deixa o São Bento rumo à Letônia, para defender o FK Liepãja. Aos 28 anos, o defensor brasileiro já atuou no time juvenil do PSV Eindhoven e Atlético Madrid, deixa o futebol nacional, após passagens pelo CSA e São Bento.

Gerson tem 1,86m e após surgir como promessa nas categorias de base do Botafogo em 2010, foi emprestado ao PSV e Atlético de Madrid, para integrar as equipes alternativas dos respectivos clubes durante 2011 e 2012. Sem grande destaque, foi repassado em definitivo ao Kapfenberger SV, da Áustria, e logo depois jogaria no Áustria Viena, onde seria titular na temporada 2012/13.

Versátil, variando atuações como zagueiro e volante, o jogador ainda se aventuraria no futebol húngaro, romeno e polonês, onde defenderia o Ferencváros/HUN, Petrolul Poiesti/ROM e Légia Gdansk/POL.

Desde 2014 na Polônia, Gerson também jogaria por empréstimo pelo Gornik Leczna/POL em 2017, antes de ir para a Coréia do Sul. Com rápida experiência na Ásia, jogou pelo Gagwon, antes de retornar ao time de Gdansk no ano seguinte.

Retorno

Após nove temporadas fora do país, Gerson Ferreira acertou em 2019 com o CSA para a disputa do Brasileirão. Com 26 partidas no time alagoano, ainda jogou a segunda divisão pelo São Bento, último clube antes de acertar sua ida para a Letônia.

FK Liepãja

Fundado em 2014, o time rapidamente ganhou notoriedade nacional, quando no ano seguinte de sua fundação já foi campeão da Letônia, e dois anos mais tarde seria campeão da Taça em seu país.

Com o futebol paralisado por conta da pandemia do Coronavírus, Gerson ainda não estreou profissionalmente pelo seu novo clube. O campeonato ainda não tem previsão de início.