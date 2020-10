Com dois de Neymar, PSG goleia Angers e alcança vice-liderança da Ligue 1

Atual campeão, o PSG iniciou a Ligue 1 com duas derrotas mas se recuperou e chegou à terceira vitória consecutiva ao ganhar do Angers nesta sexta-feira (2) por 6 a 1.

O placar representa a superioridade do PSG, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo e durante os noventa minutos finalizou 18 vezes, sendo 12 delas no gol.

Jogando em Paris, o time da casa demorou apenas sete minutos para colocar a primeira bola na rede, um chute de Florenzi que acertou o ângulo. O italiano deu um toque na bola que encobriu o goleiro do Angers. Este foi o primeiro gol dele com a camisa do time parisiense.

Destaque da partida, Neymar balançou a rede duas vezes, uma aos 36 minutos e outra aos 47. No primeiro, Mbappé fez jogada individual pela esquerda, passou no meio de dois jogadores e tocou para trás. A bola caiu no pé esquerdo do camisa 10, que estufou a rede. No início da segunda etapa ele aumentou para 3 a 0 ao escorar um cruzamento de Draxler.

O brasileiro ainda deu uma assistência para o quinto gol, marcado de fora da área por Gueye.

Neymar ainda não havia marcado na Ligue 1 e nos próximos dias apresenta-se à seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O gol de honra do Angers saiu aos 12 minutos da etapa final, em cabeçada o capitão Traoré.

Escalado como titular, Draxler deixou o dele no segundo tempo, marcando o quarto do PSG ao receber uma bola cruzada por Bakker, que mais uma vez explorou o lado direito da defesa do Angers.

Os três pontos estavam garantidos, mas ainda deu tempo de Mbappé fechar a conta. Em outra jogada pela esquerda, o francês recebeu livre, próximo à marca do pênalti, e chutou de pé direito para fazer o segundo gol dele na temporada 2020-21 da Ligue 1.

Classificação e próximos jogos

O resultado fez o PAG subir para o segundo lugar, com 12 pontos, enquanto o Angers segue com nove e está em oitavo.

Como tem a data Fifa, os times só voltam a campo pelo Campeonato Francês no dia 18. O PSG encara o Nîmes fora de casa e o Angers recebe o Metz.