Real Madrid derrota Levante e assume liderança de LaLiga em boa atuação de Vini Jr

Mais uma boa atuação na conta de Vinícius Júnior. Bastante acionado, o brasileiro foi o autor de um dos gols na vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre o Levante, no Estádio de la Cerámica, pela quinta rodada de LaLiga. Benzema decretou a conquista dos três pontos no fim do confronto.

Vini Jr. deixa sua marca

No início do jogo, o Madrid procurava trocar passes ao redor da meta dos Granotes, que por sua vez, saiam nos contra-ataques. Vinícius Júnior foi bastante acionado na primeira parcial do primeiro tempo. O brasileiro acertou a única finalização certa dos comandados de Zidane, no qual, saiu para comemorar com os companheiros. Aos 15', Modric cobrou escanteio, Rúben Vezo tirou parcialmente. O camisa 20 ajeitou para bater colocado, tirando do goleiro.

O jogo começou a ser cadenciado. O ritmo diminuiu e o Levante buscou mais o ataque. Após escanteio, Postigo cabeceou na pequena área e carimbou o travessão. Essa era a melhor oportunidade durante a etapa inicial. Aos 42', outro susto em cima do torcedor merengue. Clerc cruzou, Morales mergulhou, mas não conseguiu desviar.

Vini perde chances de ampliar, Courtois brilha em duas defesas

Aproveitamento a pouca diferença de posse de bola — 52% contra 48% —, a equipe merengue voltou para etapa final em busca da consolidação dos três pontos. Rúben Vezo errou na saída de jogo, Modric acionou Benzema. Centroavante finalizou e a redonda beijou a trave. Novamente, Vinícius Júnior apareceu em momentos decisivos e teve oportunidade de ampliar, mas a bola resolveu não entrar. Asensio lançou Vini na medida. O atacante deu uma cavadinha na pequena área, mas tirou tinta da trave. Em outra grande oportunidade, Benzema avançou até à linha de fundo e cruzou rasteiro. Vini bateu de chapa na pequena área e mandou para fora.

Aos 57', Courtois apareceu na partida. Bardhi avançou pelo meio e chutou forte, com efeito. O goleiro saltou e fez sua primeira defesa, evitando o empate dos Granotes. Dois minutos depois, o belga realizou outra intervenção precisa. Na bola parada, o próprio Bardhi arriscou novamente no meio. A bola desviou em Casemiro, Courtois salvou com a ponta do pé, Sergio Ramos recuou com o peito e o camisa 1 segurou.

O capitão blanco viria balançar as redes. O VAR conferiu e anulou por conta do impedimento. Mais a ampliação do marcador ocorreu no apagar das luzes. Rodrygo, que entrou no segundo tempo, acionou Benzema em lançamento da defesa rumo ao ataque. O francês se livrou de Campaña e escorou as redes.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Real Madrid assume a ponta da tabela de classificação, somando 10 pontos. Já o Levante está na 18ª colocação, e ainda segue sem pontuar em LaLiga.

Devido os jogos da Uefa Nations League, o espanhol terá sua retomada no dia 18 de outubro. O Levante enfenta o Athletic Bilbao, no San Mamés. O Real Madrid recebe Cádiz, no Alfredo di Stéfano.