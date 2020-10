Inter sai na frente em jogo quente, mas sofre empate da Lazio e perde 100% na Serie A

Um dos principais jogos da rodada do Campeonato Italiano, o clássico entre Internazionale e Lazio terminou 1 a 1 neste domingo (4). Com este resultado, o time de Milão interrompeu a sequência de duas vitórias consecutivas.

Já a Lazio vive uma instabilidade neste início de temporada. A equipe estreou no campeonato com vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari fora de casa, mas depois perdeu para a Atalanta e agora empatou em casa com a Internazionale.

Um gol em cada tempo

Ambas as equipes entraram em campo com três zagueiros, liberando os laterais. Mesmo com desfalques, a Lazio começou melhor a partida e Luis Alberto quase abriu o placar aos 18 minutos, quando arrematou um contra ataque de canhota que obrigou Randanovic a espalmar para escanteio.

O técnico Simone Inzaghi ainda precisou fazer duas mudanças logo no segundo tempo, ambas por lesão (Stefan Radu e Marusic por Bastos e Farès). O argelino, aliás, fez a estreia dele com a camisa biancoceleste.

A Internazionale reagiu a partir dos 30 minutos, quando Perisic armou jogada pela esquerda e mandou na área. A bola tocou no brasileiro Lucas Leiva e sobrou para Lautaro Martínez, que girou o corpo e emendou de canhota para fazer o primeiro gol em Roma.

Após o gol a Lazio encontrava dificuldades para criar jogadas, ocupando o campo de ataque, mas Immobile parecia isolado na frente. Gagliardini e Barella, de fora da área, e Hakimi, de cabeça, tiveram a chance de ampliar ainda no primeiro tempo, mas a Inter foi para o vestiário com 1 a 0 no placar.

O entrosamento da dupla Lautaro e Lukaku também assustou a Lazio no início do segundo tempo, quando o centroavante belga chutou rente à trave. A resposta dos mandantes veio com Milinkovic-Savic aos nove minutos. Ele recebeu um levantamento de Acerbi, subiu nas costas de Perisic e deixou tudo igual no Estádio Olímpico.

A temperatura esquentou na reta final da partida. Mais perigosa, a Lazio perdeu aos 25 minutos Immobile expulso por cometer falta em Vidal. Mesmo com um a menos, a equipe soube se defender e ainda teve oportunidades para virar com Savic e Joaquín Correa, mas não aproveitou.

O placar continuou igual, mas a Internazionale ainda perdeu Stefano Sensi, que entrou na vaga de Gagliardini mas ficou em campo por apenas 19 minutos, quando recebeu o cartão vermelho em lance com Patric.

Classificação e próximos jogos

Como tropeçou na rodada, a Inter perdeu a chance de encostar na líder Atalanta, que venceu os três jogos até agora. A equipe de Milão soma sete pontos e aguarda os demais resultados para saber como ficará a classificação. Já a Lazio chegou a quatro pontos e está em nono lugar, mas ainda pode ser ultrapassada por Genoa e Spezia.

O Campeonato Italiano terá um intervalo de 13 dias por conta da data Fifa. Neste período, Antonio Conte trabalha a equipe para o Derby della Madonnina, o clássico diante do Milan marcado para o dia 17. Já a Lazio terá pela frente a Sampdoria fora de casa.