Danilo exalta boa fase no Chipre e cita concentração para final de temporada no AEL Limassol

O meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, principal nome do AEL Limassol, comemorou a ótima fase que vive com a camisa do clube do Chipre. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol russo e ucraniano, a meta é manter esse ritmo para conquistar ainda mais os objetivos no país.

"Esse ano tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em alto nível e isso me deixa muito feliz. Vou continuar trabalhando para atingir meus objetivos com a camisa do clube e para ajudar o grupo dentro e fora de campo nesta sequência da temporada”, disse.

Segundo Danilo, o AEL vai manter esse ritmo até o fim da época.

“Estamos em um ritmo muito forte e cientes da responsabilidade que teremos até o fim da época. Vamos lutar muito para atingirmos nossas metas nos próximos jogos”, falou.