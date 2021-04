Atacante Mandzukic retorna à Itália e é novo reforço do Milan

Após seis meses parado, o atacante Mario Mandzukic terá o Milan como novo destino na carreira. O time italiano anunciou a contratação do croata nesta terça-feira (19), com contrato vigente até 30 de junho, ao final da temporada, mas com opção de renovação por mais um ano. O jogador irá vestir a camisa 9 dos rossoneri.

“AC Milan tem o prazer de anunciar a assinatura de Mario Mandzukic. O clube e o atacante chegaram a um acordo até o final da atual temporada, com a opção de prorrogar o contrato para o próximo ano”, informou o clube em anúncio oficial.

O atacante estava sem clube. Antes, representou o Al-Duhail, do Catar, onde permaneceu até julho de 2020. O atleta ganhou destaque internacional em 2010, quando se transferiu do Dinamo Zagreb para o Wolfsburg.

Depois, teve passagens por Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus. Além disso, representa a seleção nacional, onde se consagrou vice-campeão mundial em 2018, perdendo a decisão para a França. Ao todo, atuou em 497 jogos, marcou 197 gols e deu 84 assistências.