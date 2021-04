Real Madrid é derrotado pelo Alcoyano, da terceira divisão, e está fora da Copa do Rei

O dia 20 de janeiro de 2021 ficará marcado na história de 93 anos do CD Alcoyano, clube que disputa a terceira divisão do futebol espanhol e nesta quarta-feira (20) ganhou do Real Madrid por 2 a 1 no Estádio El Collao.

A Copa do Rei é uma pedra no sapato para Zidane, que conquistou 11 títulos no Real Madrid, incluindo três Champions League, mas ainda não conseguiu este título.

O Madrid dominou a posse de bola, mas trocava passes laterais, sem verticalização, e pouca inspiração de seus atletas para construir jogadas individuais. O Alcoyano, por sua vez, adotou o esquema já previsto pelos clubes de menor investimento - posicionou a maioria do time no campo de defesa, com apenas Mourad mais adiantado.

Zidane preservou titulares como o goleiro Courtois, promoveu as estreias do goleiro ucraniano Lunin e do zagueiro Chust e deu oportunidades aos atacantes Vinicius Jr. e Mariano Díaz, que tiveram atuações apagadas. O brasileiro até teve uma boa chance no segundo tempo, quando partiu em velocidade pela ponta esquerda, mas o goleiro Jose Juan se antecipou e afastou o perigo.

Esta foi apenas uma das intervenções de Jose Juan, de 41 anos, um dos destaques da partida. O goleiro contribuiu para a classificação do Alcoyano ao demonstrar segurança encaixando bolas e praticando defesas como a que se esticou todo e cedeu o escanteio. Ele foi exigido inclusive na reta final da partida, em investidas de Benzema e Lucas Vázquez.

O jogador mais lúcido no lado madrilenho foi o lateral Marcelo, que cruzou a bola para Éder Militão abrir o placar de cabeça e ainda incomodou Jose Juan em chute de perna direita que o goleiro espalmou.

No segundo tempo Zidane apostou no faro de artilheiro de Benzema, que também parou em Jose Juan. Enquanto isso, o Alcoyano fez as cinco substituições que tinha direito e começou a gostar do jogo porque viu que o Real Madrid não conseguia ampliar a vantagem. Neste cenário, o experiente goleiro correspondia quando era incomodado e o novato do Real Madrid aparentava uma certa insegurança.

Lunin saiu mal em escanteios e em uma dessas vezes José Solbes finalizou uma bola que desviou na primeira trave para empatar a partida. O gol animou o Alcoyano e aumentou a pressão sobre o Real Madrid. O atual campeão espanhol circulava até a área adversária, mas faltou precisão e quando conseguia chegar era contido por Jose Juan.

Asensio, Hazard e Kroos jogaram a prorrogação e como o Real Madrid foi para o tudo ou nada, o Alcoyano engatou um contra-ataque com participação de Moltó e Diakite, que cruzou e achou Juanan dentro da área. O camisa 8 aproveitou que a defesa estava desarrumada e marcou o gol da classificação.

O que vem por aí

Um sorteio vai definir o adversário do Alcoyano nas oitavas de final. Antes disso, a equipe volta a campo para encarar o Orihuela no domingo (24) pela Segunda B, a terceira divisão do futebol espanhol.

Já o Real Madrid tem outro jogo fora de casa pelo caminho, visto que no sábado (23) pega o Alavés pela 20ª rodada de LaLiga.