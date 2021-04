Fiorentina contrata meia Maleh e atacante Kokorin para restante da temporada

Em má fase na Serie A, a Fiorentina aproveita a atual janela de transferências de Janeiro para ir em busca de reforços e melhorar seu desempenho no campeonato. Nesta quinta-feira (21), o clube anunciou a contratação por empréstimo do meia Youssef Maleh, do Venezia, com vínculo até 30 de junho, quando se encerra a presente temporada.

O jogador de 22 anos começou a carreira em 2015, no Cesena, e já teve passagens por Ravenna e Venezia. O time de Veneza, inclusive, mantém contrato com o italiano até junho de 2024. Atualmente, Maleh também defende a seleção sub-21 da Itália.

Viola acerta detalhes com centroavante

O Spartak Moscou, da Rússia, informou em suas redes sociais a saída do centroavante Aleksandr Kokorin do clube, que terá como destino a Fiorentina. O atleta de 29 irá fazer os exames médicos antes de assinar contrato com a Viola.

Spartak and @ACFFiorentinaEN have reached an agreement over Alexander Kokorin’s move to the Italian side ⚡️



Good luck in Serie A, Sasha! 💪 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 21, 2021

O russo iniciou profissionalmente em 2008, na Akademia Loko, e em seguida passou por Dínamo Moscou, Anzhi, Zenit e Sochi. No Spartak, onde atuou desde agosto de 2020, marcou dois gols e deu duas assistências em dez jogos.