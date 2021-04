Southampton vence pelo placar mínimo e elimina Arsenal da FA Cup

Neste sábado (23), Southampton e Arsenal protagonizaram o confronto decisivo de primeira divisão pela quarta fase da FA Cup (Copa da Inglaterra), no St Mary’s Stadium. Os Saints levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol contra de Gabriel Magalhães, além de garantir classificação às oitavas de final.

Atual campeão da tradicional competição inglesa, os Gunners terão agora Premier League e Europa League como foco para o restante da atual temporada.

O jogo

Do início ao fim da primeira etapa, apesar de ter somente 42% de posse de bola, o Southampton mostrou superioridade e aos quatro minutos ameaçou com Ward-Prowse carimbando a bola no travessão. Aos 15, o goleiro Leno precisou fazer boa defesa em chute rasteiro de Che Adams.

Aos 24, porém, a defesa dos Gunners se atrapalhou em jogada que começou com Walker-Pieters na direita e a redonda desviou no zagueiro Gabriel Magalhães antes de ir ao fundo das redes. Aos 43, Ward-Prowse assustou com cobrança de falta perigosa.

No segundo tempo, o Arsenal voltou sem intensidade para ir em busca da reação e, com isso, o técnico Arteta mexeu na equipe: tirou Elneny e Gabriel Martinelli para as entradas de Partey e Saka aos 58. Depois, optou pela postura mais agressiva ao tirar Bellerín para colocar Lacazette.

As substituições surtiram efeito e o time londrino se lançou mais à frente, cortou as jogadas de contra-ataque do adversário e pressionou no momento final, mas sem realmente sufocar o goleiro Forster e consequentemente não evitou a eliminação do torneio.

Próximos compromissos

Classificado às oitavas de final da FA Cup, o Southampton aguarda a definição do próximo adversário. Pela Premier League, Saints e Gunners irão se enfrentar novamente na terça-feira (26), no St Mary’s Stadium, às 17h15.