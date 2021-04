Jorge Sampaoli entra na mira do Olympique de Marseille

O Atlético-MG vê os primeiros rumores de uma possível saída de seu treinador, Jorge Sampaoli, para o futebol europeu. Há pouco mais de um ano no clube, o técnico argentino é analisado pelo Olympique de Marseille para substituir André Villas-Boas, que recentemente pediu demissão do cargo.

A missão de encontrar um novo comandante para a equipe que está em 9° lugar na Ligue 1 Uber Eats não será fácil. Apesar dos rumores que a imprensa francesa estima, a exemplo de Maurizio Sarri, Lucian Favre e Rafa Benítez, segundo o L’Équipe, esbarra-se na alta pedida salarial.

Conforme levanta o jornal, Sarri na Juventus recebia €5,5 milhões anuais. Por outro lado, Benítez que está no Dalian Yifang, da Superliga Chinesa, recebe anualmente cerca de £12 milhões, conforme diz o Daily Mail.

Sendo assim, Sampaoli que está no futebol brasileiro há duas temporadas, atualmente recebe no time mineiro, cerca de R$850 mil mensais (150 mil dólares). Em doze meses, tal valor em dólares seria aproximadamente USD 1.800 milhão, em números do atual contrato.

Visto como opção acessível pelo diretor de futebol do Marseille, Pablo Longoria, o treinador tem em seu currículo, trabalhos memoráveis, como o título Sul-Americano com a Universidad de Chile e a Copa América 2015 diante da Argentina. Na Europa, sem muito sucesso, Sampaoli treinou o Sevilla durante 2016-17 e deixou à Espanha para comandar sua seleção natal na Copa do Mundo.

Como referência, Sampaoli publicamente se diz inspirado em Marcelo “El Loco” Bielsa, ex-treinador e ídolo do clube francês.