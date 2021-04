Dirigente do FC Cincinnati comenta contratação de Brenner, ex-São Paulo: “Aquisição para temporadas futuras”

Na manhã desta terça-feira (9) o FC Cincinnati confirma oficialmente a contratação de Brenner, ex-São Paulo. O atacante de 21 anos será registrado para a próxima temporada do clube estadunidense, neste dia 10, quando a janela de transferências local será aberta.

Natural de Cuiabá, Brenner vestirá a camisa número 9 em seu novo clube. Ao falar pela primeira vez como jogador do FC Cincinnati, o ex-Tricolor Paulista demonstra gratidão com a oportunidade: “Estou muito animado com essa oportunidade em minha carreira, pretendo fazer muitos gols no West End Stadium. Obrigado, Cincinnati”, comenta o atacante.

Já o Gerente Geral dos Orange and Blue, Gerard Nijkamp, fala sobre a expectativa com o artilheiro recém chegado. “Brenner é uma importante aquisição que nós estamos construindo para o próximo ano e mais que isso, para as próximas temporadas também”.

Ao confirmar a contratação, no Twitter os estadunidenses fizeram questão de cutucar gigantes do futebol europeu que sondaram o jogador. Em uma animação, o Cincinnati provocou ao usar o Tinder - aplicativo de relacionamento - onde o jogador recusava o match com Arsenal, Ajax, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Juventus, clubes em que a mídia consideravam favoritos para o futuro do atleta.

Após 39 jogos na temporada, onde começou entre os titulares em 30 vezes, marcando 21 gols, Brenner vai para sua primeira experiência internacional em clubes. O atacante que já defendeu a seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo da Índia, e o Sul-Americano do Chile, profissionalmente já esteve emprestado ao Fluminense em 2018.

Quarto atacante do elenco, Brenner se juntará ao time de 24 jogadores. Junto do atacante, o FC Cincinnati também tem Franco Kovačević, Jürgen Locadia e Brandon Vázquez.