Valdo traça meta de jogos disputados em sua segunda temporada no Shimizu S-Pulse

Em grande momento no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará revelou estar ansioso para passar dos 50 jogos com a camisa do clube em 2021. Segundo o defensor, seu desejo é bater essa meta nos próximos meses.

“Vou trabalhar muito para alcançar essa meta dos 50 jogos com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso. É o início de uma história que tenho construído com muita dedicação ao clube. Vou me empenhar ao máximo para melhorar ainda mais meus números por aqui”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.

“Temos condições de fazer uma grande temporada esse ano. O grupo é bom e vem fazendo bons jogos nas últimas semanas. Isso é importante", falou.