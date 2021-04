Atacante do Shimizu S-Pulse, Carlinhos busca título japonês com meta de gols

Nome em destaque do futebol japonês atuando com a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos falou sobre o desejo de dobrar o número de gols que fez em 2020 com o clube. No ano passado, o jogador fez dez gols com a camisa do Shimizu. A meta, segundo ele, é chegar a 20 em 2021.

“Espero manter esse ritmo forte nesta temporada para melhorar ainda mais meus números no clube. No último ano, fiz dez gols na J-League. Nesta temporada o meu desejo é dobrar esse número. Vou lutar muito por isso", disse.

Segundo o jogador, o Shimizu tem condições de fazer um bom ano.

"Nosso elenco é muito forte e tem totais condições de fazer um grande ano em 2021. O grupo vem se dedicando muito para isso", falou.