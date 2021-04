Portugal domina Azerbaijão e estreia com vitória nas Eliminatórias

Favoritíssima, a seleção de Portugal dominou o Azerbaijão nesta quarta-feira (24), na estreia das duas equipes nas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo 2022. Por conta das restrições por conta da pandemia do coronavírus, a peleja aconteceu no Allianz Stadium, na cidade italiana de Turim. E Cristiano Ronaldo, se está acostumado a jogar no Piemonte, teve atuação apagada no magro 1 a 0 da Seleção das Quinas.

Se faltaram gols, os ibéricos dominaram a peleja. Tiveram 66% de posse de bola e vinte e nove finalizações (ante quatro dos azeris) - sendo catorze certas, enquanto os adversários não acertaram nem uma sequer.

Magro domínio

Logo aos dez minutos, João Moutinho acionou Ruben Neves no lado esquerdo e ele chutou forte, para grande defesa de Sahruddin Mahammedeliyev. A resposta veio rapidamente: Emin Makhmudov avançou pela faixa central e chutou na esquerda - Anthony Lopes foi buscar. Com 19 minutos, Cristiano Ronaldo cruzou da esquerda e Domingos Duarte chutou à direita da meta azeri. Quatro minutos depois, Pedro Neto cruzou da direita e CR7 finalizou para outra boa defesa de Mahammedeliyev. Por fim, aos 29, João Cancelo finalizou de fora da área - mas alto demais.

O gol da partida saiu aos 36 minutos. Após bola alçada na área, Maksim Medvedev não se comunicou com Mahammedeliyev e acabou colocando a redonda contra o próprio patrimônio.

O Azerbaijão sentiu o golpe e nada fez na segunda etapa. Aos 22 minutos, Bernardo Silva disparou pela direita e chutou no meio do gol - Mahammedeliyev defendeu. Dez minutos depois, Bruno Fernandes arrancou pela esquerda e chutou nas mãos do goleiro da Milli. Aos 41, Cristiano Ronaldo cobrou falta no centro da meta e o arqueiro do Azerbaijão, mais uma vez, salvou.

Próximos jogos

Na próxima rodada das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo 2022, Portugal enfrenta, no próximo sábado (27), a Sérvia. Três dias depois, o Azerbaijão recebe a seleção eslava.