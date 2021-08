Oficialmente apresentado, Muralha busca temporada vitoriosa no Al-Qadsiah

Principal contratação do Al-Qadsiah/SAU, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o desejo de conquistar títulos com a camisa do clube saudita nesta temporada. Feliz com o desafio, o jogador destacou a motivação do grupo para isso.

“O grupo é forte e tem tudo para fazer uma temporada de grande intensidade. Nossa ideia é conquistar títulos neste ano. Vamos lutar muito para fazer uma grande época para alcançarmos nossas metas", disse.

O jogador ainda revelou que pretende ter um ano de ótimos números.

“Estou muito confiante para essa temporada e ciente da responsabilidade que tenho em vestir a camisa do clube, que é grande e muito tradicional. Vou lutar para que esse ano seja de ótimos números”, falou.