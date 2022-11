Diego Alonso analisa estreia do Uruguai na Copa: "Não tivemos fluidez no ataque"

Após o empate em 0 a 0 contra a Coreia do Sul na estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), o técnico uruguaio Diego Alonso concedeu entrevista falando sobre as suas impressões da partida e oque pode ser melhorado para os próximos jogos.

Alonso disse que a escalação desde o início foi montada para a vitória, mas que no primeiro tempo a equipe teve problemas para pressionar a Coreia do Sul no ataque e se acertou apenas na segunda etapa.

"A intenção foi sempre ir e ganhar o jogo, desde o onze inicial que propusemos. No primeiro tempo, não conseguimos descobrir onde pressionar e isso nos deixou um pouco perdidos. O segundo tempo mudou e fomos mais fundo."

O comandante ressaltou que a equipe tentou muito durante a partida e que ficou feliz com a atuação de seus jogadores, dizendo que a fase de grupos apenas começou e a classificação será definida apenas no último jogo.

"Acho que minha equipe tentou. Não tivemos fluidez no ataque, mas estou feliz com o desempenho dos meus jogadores. A fase de grupos será definida na última partida. O segundo jogo será fundamental. Se nos qualificamos ou não depende de nós."

Por fim, o treinador ressaltou que o time teve chances, mas que sabe como funciona um jogo de Copa, que é muito apertado e com poucos espaços para jogar de maneira ofensiva.

"Tivemos, tivemos algumas chances, mas sabemos como são as partidas da Copa do Mundo: apertadas, complexas e complicadas. E bem, continuar melhorando porque em três dias temos que jogar de novo."

Próximos jogos

O Uruguai agora volta a campo na segunda rodada enfrentando Portugal na segunda-feira (28), às 16h no estádio Lusail.