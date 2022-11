Com gol histórico de Cristiano Ronaldo, Portugal estreia na Copa com vitória dura sobre Gana

A seleção de Portugal estreou na Copa do Mundo de 2022 no Catar nesta quinta-feira (24) contra Gana no estádio 974 e venceu por 3 a 2, assumindo a liderança do Grupo H após a primeira rodada.

Além dos importantes três pontos na estreia do Mundial, os portugueses puderam comemorar mais um grande feito do ídolo Cristiano Ronaldo, que anotou o primeiro gol do jogo e com isso, se tornou o primeiro jogador da história a fazer gols em cinco edições diferentes de Copa do Mundo.

Primeiro tempo de poucas chances

O jogo começou com a seleção portuguesa ditando o ritmo e conseguindo algumas boas chances nos minutos iniciais. Aos nove minutos veio uma boa oportunidade para Cristiano Ronaldo, que ficou cara a cara com o goleiro Ati Zigi, mas acabou trombando com o goleiro ganês.

Três minutos depois mais uma chance do CR7, agora em uma cobrança de escanteio. Porém, ele foi atrapalhado na hora do cabeceio e não acertou a bola com a precisão necessária para de fato ameaçar o goleiro adversário.

Aos 30 minutos, Cristiano Ronaldo balançou a rede após receber um bom passe de João Félix e girar em cima do marcador. Mas a arbitragem viu um empurrão do CR7 em cima de Djiku e anulou o gol português.

Apesar do domínio de Portugal no primeiro tempo, com 65% de posse de bola e sete finalizações, as duas seleções foram para o intervalo sem gols.

Pênalti polêmico e muitos gols

O segundo tempo começou com a seleção de Gana até esboçando um pouco mais de agressividade, já que passou os primeiros 45 minutos de jogo sem ameaçar o adversário.

Mas novamente quem teve a grande chance de abrir o placar foi Portugal, e com Cristiano Ronaldo, que aos 16 minutos da etapa complementar, foi derrubado por Salisu dentro da grande área. Pênalti polêmico para a seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar da partida e se tornando o único jogador da história a anotar gols em cinco Copas diferentes.

Porém, Gana reagiu. A seleção africana partiu para o ataque e aos 27 minutos do segundo tempo conquistou o empate. Kudus foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para a pequena área, Danilo tentou cortar e a bola sobrou para André Ayew empurrar para as redes, deixando tudo igual.

O jogo ficou aberto, com as duas seleções buscando o gol que poderia garantir a vitória na estreia. E foi Portugal que conseguiu aos 32 minutos com o jovem João Félix, que recebeu um belo passe de Bruno Fernandes nas costas da defesa de Gana. O camisa 11 português não desperdiçou e bateu na saída do goleiro.

O segundo gol português acalmou os ânimos da seleção europeia, que dois minutos depois anotou o terceiro. A defesa de Gana vacilou, e Bruno Fernandes aproveitou para deixar Rafael Leão (que havia entrado alguns minutos antes) para anotar o gol e ampliar a vantagem portuguesa.

Pouco tempo depois, Cristiano Ronaldo teve uma grande chance de anotar o segundo dele na partida, ao receber um passe em profundidade e ficar novamente cara a cara com o goleiro de Gana, mas novamente o craque português não conseguiu finalizar corretamente.

Aos 43, Gana voltou ao jogo com um gol de cabeça de Bukari após cruzamento de Rahman Baba pela esquerda do ataque da seleção africana. O jogo que se desenhava em uma vitória certa para os portugueses, ganhou emoção nos minutos finais.

Nove minutos de acréscimos, e de pura pressão de Gana para cima de Portugal, que se segurou como pôde (e com um pouco de sorte no último lance do jogo) e garantiu por fim, os três primeiros pontos na Copa do Mundo 2022.

Próximos jogos

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (28). Gana vai encarar a Coreia do Sul às 10h (horário de Brasília) no estádio Cidade da Educação, enquanto Portugal enfrenta a seleção do Uruguai às 16h no estádio Lusail.