Campeão da Copa, Lionel Scaloni é eleito melhor treinador do mundo pela FIFA

Campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina no Catar, o técnico Lionel Scaloni, superou as concorrências pesadas de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City, e foi eleito o melhor treinador do planeta nesta segunda-feira, em premiação do The Best, organizada pela FIFA.

''Quero agradecer muito a todos pelo prêmio, é um prêmio especial, que funciona pelo voto de jogadores. Quero agradecer aos 26 que nos levaram à glória, sem eles não teríamos conquistado nada. Agradeço a eles e ao presidente da federação argentina, que me tornou o técnico dessa seleção maravilhosa. A toda a comissão técnica, que são amigos próximos. Meus agradecimentos eternos. Não há nada mais lindo que ver seu país comemorando, as pessoas emocionadas nas ruas, aproveitando, não tem preço. Jogamos para eles, os jogadores fizeram isso pela nação argentina e temos essa gratidão eterna'', disse o comandante argentino.

Lionel Scaloni de apenas 44 anos, tem pouca experiência no comando de clubes. O argentino foi auxiliar de Sampaoli no Sevilla e Argentina. Logo depois, assumiu o cargo máximo da equipe 'Hermana' em 2018, depois da Copa do Mundo na Rússia.

O comandante passou algumas dificuldades no início da sua trajetória no posto da equipe argentina, mas logo apareceu o bom futebol e consequentemente, os títulos.

O primeiro troféu aconteceu em 2021, vencendo o Brasil em terra canarinha por 1 a 0, com gol do Di María, no qual conquistou a Copa América. Além da ótima Eliminatórias para a Copa, Scaloni conquistou o segundo título vencendo a Itália na Finalíssima, disputada em Wembley em 2022.

Por fim, a grande glória: A Copa do Mundo no Catar, tirando os argentinos da fila do Mundial que durava 36 anos. Os 'Hermano' começaram mal, perdendo para a Arábia Saudita por 2 a 1, mas logo emendou uma sequência positiva de duas vitórias contra México e Polônia, se classificando para fase seguinte. Logo depois, vitórias contra Austrália, Holanda, Croácia e por fim, a França em um grande jogo na decisão do Mundial.