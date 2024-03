O Atlético de Madrid foi a campo neste domingo (3) e reencontrou as vitórias diante do Betis, a equipe colchonera venceu por 2 a 1 e convenceu o seu torcedor, que lotou o Estádio Cívitas Metropolitano. Os gols foram de Rui Silva e Alvaro Morata para os mandantes e os visitantes contaram com um gol do angolano William Carvalho para diminuir o placar.

Em fevereiro, o time madrilenho só venceu uma partida em todas as competições. No mais, apenas empates e derrotas, inclusive na liga espanhola, além da eliminação na Copa do Rei. O Atleti foi líder de La Liga e um dos melhores times da primeira metade do torneio. Com os três pontos conquistados em casa, o clube rojiblanco chegou aos 55 pontos, na 4ª.

Na primeira etapa, os colchoneros criaram muito e abriram o placar num erro do goleiro Rui Silva. Perto dos 30 minutos de bola rolando, Morata foi derrubado dentro da área após um desarme errado. O VAR chamou o árbitro para revisar o lance e o pênalti foi marcado. O próprio camisa 19 cobrou e teve do revés de o goleiro adversário defender. Por fim, ele se redimiu, ampliando o placar de cabeça após um rebote de Rui Silva.

Os resquícios da má fase voltaram a aparecer no segundo tempo. Além de tudo, o azar também se fez presente. Bem organizado, os visitantes assustaram Oblak por duas vezes. O meia luso-angolano marcou um golaço, na marca dos 20 minutos, ao arriscar uma finalização de longe. Ele acertou o ângulo direito, sem chances para Oblak. Pode ter sido sorte de William, mas é mais provável que tenha sido o azar do Atlético dos últimos tempos.

Sequência

A próxima partida do Atletico de Madrid pela LaLiga será contra o Cádiz no sábado(9), as 12h15, fora de casa. Já o Real Betis, vai a campo contra o Villareal, no domingo (10), as 17H, em casa, pela 28ª rodada.