Jogando fora de casa, no Metropolitano, o Barcelona não tomou conhecimento do Atlético de Madrid, conseguindo um resultado de 3 a 0 com gols de João Félix, Lewandowski e Fermín López, em uma vitória que aconteceu no último domingo (17), na 29ª rodada de LaLiga.

Show de Lewa e vitória culé em Madrid

A primeira chance do jogo foi aos seis minutos de jogo, No erro de saída de Ter Stegen, De Paul ficou com a bola e achou Barrios na entrada da área, que bateu pela esquerda do gol. Lino, pela esquerda, cruzou rasteiro e Cubarsí travou o desvio de Morata na primeira trave, mandando a bola para o escanteio, aos 21 minutos, onde o Atleti pressionava muito.

Aos 37 o jogo voltou a ter chances, quando Fermín, no lançamento longo, arrancou para bater da esquerda e ver Oblak espalmar para longe. E no lance seguinted, pela esquerda Lewandowski recebeu o passe de Gundogan e cruzou rasteiro para João Félix desviar na entrada da pequena área, abrindo o placar no ex clube!

Por fim, aos 43 De Paul cruzou na área, a defesa tirou e Morata ficou com o rebote para chutar, mas mandando a bola por cima do gol.

Abrindo o segundo tempo, logo com um minuto, na pressão alta, em um erro de saída da defesa do Atleti, Raphinha ficou com a bola e conseguiu o passe por cima para Lewandowski, que dominou e bateu cruzado, mandando a bola na trave direita, para o fundo das redes!

Com sete minutos Griezmann, no rebote do escanteio, cruzou, a defesa tirou mal e Llorente chutou no canto direito, para uma DEFESAÇA no chão! No rebote, em impedimento, Memphis chegou batendo, mas Ter Stegen defendeu de novo.

E aos 19, em mais um contra-ataque do Barça, no cruzamento de Lewa vindo da direita, Fermín López conseguiu o cabeceio para o canto direito, ampliando o placar!

Yamal e Fermín López após o gol de Fermín (Foto: Barcelona)

Aos 40, após muito tempo sem criar perigo o Atleti chegou, quando Correa, pela direita, recebeu o passe e cruzou, com desvio na defesa, para a bola sobrar para Saúl bater, mas pela esquerda do gol. Vitor Roque recebeu o passe na frente, arrancou e foi derrubado por Molina, que fez a falta na entrada da área, com o árbitro dando o vermelho direto, deixando o Atlético com um a menos no final do jogo.

Próximos jogos

Após a data FIFA o Atleti joga no dia primeiro de abril, às 16h, visitando o Villarreal. O Barcelona joga no sábado (30), às 17h, quando recebe o Las Palmas.