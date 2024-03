Tanto Eder Militão quanto Thibaut Courtois retornarão ao elenco após a Data Fifa. O jogador brasileiro e o belga deverão integrar o elenco no dia 31 de março contra o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu ou na rodada seguinte contra Mallorca .

O zagueiro brasileiro se machucou em agosto do ano passado, no jogo da primeira rodada de LaLiga, em San Mamés, quase oito meses depois retornará ao elenco após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Um dos melhores zagueiros do mundo e peça fundamental tanto na Seleção Brasileira quanto no Real Madrid retorna para a parte mais importante da temporada: reta final da Champions League e na própria liga espanhola.

Outro jogador que retorna para o trecho mais decisivo da atual temporada é o goleiro belga Courtois, que se machucou nos treinos de pré-temporada antes do primeiro jogo de LaLiga com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o manteve fora de campo por quase oito meses.

Carlo Ancelotti espera aproveita essa pauta das competições para os dois jogadores recuperarem o ritmo de jogo.

"Vão voltar a treinar em grupo. Vamos aproveitar o intervalo para colocá-los em dois amistosos com as categorias de base e tudo o que puderem conseguir. A ideia é que estejam à disposição para o jogo do dia 31 contra Bilbao, sem correr penhascos. Acho que serão, porque está sendo muito bem".