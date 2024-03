Na tarde deste sábado (16), Osasuna e Real Madrid se enfrentaram, no Estádio El Sadar, pela 29° rodada de LaLiga. O Real Madrid saiu vitorioso pelo placar de 4 a 2, com gols marcados por Carvajal, Brahim Diaz e duas vezes Vinicius Júnior. Os responsáveis pelos gols do Osasuna foram Budimir e Iker Munoz.

Primeira etapa equilibrada com o Real Madrid na frente do placar

A bola começou a rolar e com apenas 3 minutos de jogo o brasileiro Vinicius Júnior tratou de por o Real Madrid na frente do placar. O camisa 7 roubou a bola do zagueiro Cateno no campo defensivo e já saiu de cara com o goleiro Herrera. Então ele não desperdiçou, só fez chapar no cantinho. 1 a 0 Madrid.

Pouco tempo depois o artilheiro Budimir empatou para o Osasuna. Após uma boa jogada de escanteio a bola desviou na primeira trave, caindo nos pés do zagueiro Jorge Herrando, que tocou para Budimir empatar o jogo.

O jogo seguiu disputado e equilibrado entre as equipes. Até que com 18 minutos os visitantes voltaram a frente. Carvajal recebeu um bom passe dentro da área de Valverde, então o lateral direito do Madrid atacou a bola para balançar as redes. 2 a 1 Real.

No decorrer do primeiro tempo o Real Madrid passou a valorizar mais a posse de bola, criando boas chances para aumentar o placar, porém faltou precisão na finalização. A equipe Merengue terminou a primeira etapa jogando melhor, muito por conta do crescimento de Rodrygo e Brahim, que apareceram mais para o jogo no fim dos primeiros 45 minutos de jogo.

O Osasuna não se intimidou com o tamanho e qualidade do seu adversário e podemos dizer que bateu de frente sem medo. Por pouco não chegou a empatar a partida de novo aos 40 minutos, com Arnáiz. O atacante carregou a bola e arriscou bem de fora da área, obrigando Lunin a fazer uma bela defesa. Os Los Rojillos criaram boas jogadas e ao mesmo tempo se defendiam bem. Budimir foi o principal nome da equipe nessa etapa, estava sempre presente nas ações ofensivas.

Real Madrid dominante

A partida voltou para a segunda etapa e as equipes estavam tecnicamente abaixo daquilo que haviam apresentado anteriormente, até mesmo no nível de intensidade.

Vale a pena ressaltar que o jogo voltou mais pegado, com mais faltas. Uma delas muito forte, onde o meia Camavinga deu um pisão no tornozelo de Moi Gómez. O árbitro deu apenas amarelo.

Com 15 minutos Brahim Diaz marcou e aumentou o placar para 3 a 1. Após casquinha de Valverde, Brahim se posicionou bem e recebeu a bola por trás da defesa do Osasuna. O meia saiu cara a cara com o goleiro, deu um toque no canto e saiu para o abraço.

Aos 20 minutos veio a goleada, Vinicius Júnior marcou seu segundo gol e o quarto para o Madrid. Rüdiger lançou a bola para Valverde, o uruguaio ajeitou com a coxa para o brasileiro disparar em direção ao gol e na saída do goleiro ele deu um toque sútil para o fundo do gol.

Depois disso o Real Madrid conseguiu acalmar o jogo, dominando a maior parte dos minutos. Rodrygo ainda perdeu duas boas oportunidades, mas o goleiro Herrera tava lá para impedir. No apagar das luzes o volante Iker Munoz chutou forte de dentro da área para diminuir o placar para 4 a 2. A bola ainda chegou a passar entre as pernas do goleiro Lunin.

Próximos confrontos

​​​​​​​​​​​​​​As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela 30° rodada de LaLiga. No sábado (30), Osasuna vai enfrentar o Almeria fora de casa, no Power Horse Stadium, ás 12h15. Já o Real Madrid vai jogar domingo (31), em casa contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu, ás 16h.