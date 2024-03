Na tarde deste domingo (10), Real Madrid e Celta de Vigo duelaram pela 28° rodada de LaLiga, no Estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid foi amplamente superior e venceu com facilidade pelo placar 4 a 0, com dois gols contra (Guaita e Carlos Domínguez), um de Vinicius Júnior e outro de Arda Güler.

Primeira etapa Madrilenha

Os primeiros minutos de jogo foram de intensa pressão por parte dos donos da casa, uma característica muito comum quando o Madrid joga em seus domínios, pois ele tenta impor seu ritmo de jogo logo de cara. Para o Celta de Vigo não restou outra alternativa que não fosse resistir a essa pressão e tentar buscar o contra ataque.

O Real tinha como sua principais armas para atacar os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, que foram bastante acionados pelas beiradas do campo. Já o Celta conseguia suas escapas com o meia Bamba e o atacante Strand Larsen, mas que até os 15 minutos de jogo não tinham gerado nenhum perigo.

Aos 20 minutos, o resultado da intensa pressão madrilenha teve efeito. Em jogada de escanteio o zagueiro Rüdiger cabeceou e obrigou o goleiro Guaita a fazer uma grande defesa, porém no rebote o brasileiro Vinicius Júnior tava esperto e só fez empurrar pro fundo da rede. Real Madrid na frente.

Com 37 minutos, o Celta conseguiu chegar pela primeira vez. Aspas finalizou mas sem muita força e mesmo assim obrigou o goleiro Lunin a trabalhar pela primeira vez.

Já nos minutos finais o Real diminui a intensidade do seu jogo, fazendo com que o Celta passasse a ter mais um pouco da posse da bola. Só que a equipe de Madrid estava defensivamente muito bem, então toda vez que o Celta conseguia chegar ao campo ofensivo, os defensores não tinham problemas em resolver.

Real Madrid administra, controla e amplia o resultado

Na volta para o segundo tempo os visitantes não tiveram outra saída, foram obrigados a se exporem para buscar o resultado. Essa mudança de postura beneficiaria o Real Madrid, que agora teria mais espaços para tentar ampliar o placar.

No minuto 20, após jogada rápida pela esquerda Valverde e Rodrygo tabelaram até a entrada da área, o camisa 11 arriscou o chute mas a bola acabou indo no meio do gol, onde o goleiro Guaita só teve o trabalho de encaixar.

Com mais ou menos 40 minutos no relógio, o jogo estava totalmente a favor do Madrid. Foram inúmeras chances para aumentar o placar, mas foi só em nova cobrança de escanteio que saiu mais gol. Modric cobrou o escanteio com perfeição na cabeça do zagueiro Rüdiger, a bola ainda chegou a bater nas costas do goleiro antes de entrar. 2 a 0 Real Madrid.

Já perto do final da partida o Madrid criou mais uma boa jogada que resultou em gol. Depois de uma lambança entre o zagueiro Carlos Domínguez e o goleiro Guaita a bola acabou indo parar no fundo das redes, isso graças a falha de comunicação entre os dois companheiros de time.

Antes do apito final ainda teve tempo de marcar mais um. Aos 49 minutos, já nos acréscimos, Arda Güler apareceu para marcar o quarto do Madrid e o seu primeiro com essa camisa. Após rápida cobrança de falta de Toni Kross, Güler saiu cara a cara com o goleiro, driblou e estufou a rede. Na sequência desse lance o árbitro não quis mais saber de jogo e encerrou a partida.

Sequência

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela 29° rodada de LaLiga. O Real Madrid joga no sábado (16) fora de casa, contra o Osasuna, ás 12h15, no Estádio El Sadar. O Celta de Vigo vai jogar no domingo (17) e de novo será visitante, contra o Sevilla, ás 10h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.