Na tarde deste domingo (3), Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentaram pela 27° rodada de LaLiga, no Estádio San Mamés Barria. A partida terminou empatada em 0 a 0, um resultado que não foi bom para nenhuma das equipes, principalmente para o Barcelona que perdeu a chance de diminuir a diferença de pontos para o líder Real Madrid.

0 a 0 e baixas no time do Barcelona marcam a primeira etapa

Os minutos iniciais da primeira etapa foram de grande equilíbrio entre as equipes, com uma leve superioridade do Barcelona, que conseguia trocar passes com mais facilidade. Com 13 minutos após uma jogada de escanteio curto, Koundé passou perto de abrir o placar, o zagueiro tentou uma puxeta mas a bola acabou passando por cima do gol.

O Athletic não iniciou mal o jogo, porém tinha dificuldades em concluir as jogadas no campo de ataque, facilitando o trabalho defensivo do Barça. Tanto que em 20 minutos de bola rolando a equipe da casa não tinha levado nenhum perigo ao gol adversário.

Com 25 minutos no placar, o Barça acabou perdendo um jogador importante,o meia De Jong acabou torcendo o tornozelo e teve que ser substituído. Aos 31, quase que o lateral do Barcelona marca um golaço. O goleiro Unai Simón saiu de forma precipitada deixando o gol aberto, então o lateral Cancelo de primeira tentou de cobertura, mas o zagueiro Yeray estava esperto e tirou em cima da linha.

Na reta final da primeira etapa os visitantes tomaram conta do jogo, o Athletic já não conseguia mais criar oportunidades para chegar no campo de ofensivo. Uma das alternativas mais tentadas eram os lançamentos, já prevendo isso o Barcelona estava esperto e conseguindo resolver esse problema fazendo a linha de impedimento.

Ainda nesse final de primeiro tempo, o Barcelona chegou a perder outro jogador, o meia Pedri sentiu uma lesão na coxa e teve que ser substituído. Dessa forma os primeiros 45 minutos de jogo terminara com o placar de 0 a 0.

Barcelona e Bilbao encontram dificuldades e ficam no empate

​​​​​​​Na volta do intervalo os times pareciam empenhados em tirar o zero do placar, tanto o Bilbao quanto o Barcelona demonstraram mais vontade.

Tivemos mais finalizações e mais oportunidades para balançar as redes, inflamados pela torcida os donos da casa se mostravam mais perigosos. Unai Gomez e Iñaki Williams eram os mais acionados pelo Athletic. Já pelo Barça, Lewandowski e Cancelo eram os destaques ofensivos mas quem estava fazendo uma grande partida era o zagueiro Cubarsí. O jovem de 17 anos levava a superioridade em quase todos os lances, dificilmente perdendo um confronto contra os atacantes adversários.

Com 30 minutos, o jogo estava equilibrado novamente só que a bola passava mais tempo sendo disputada no centro do campo, muito provavelmente devido ao fato do Bilbao ter passado a se defender melhor. As duas equipes então decidiram promover diversas alterações para tentar destravar o jogo.

O jogo na reta final da segunda etapa chegou a ficar aberto, só que faltava capricho na finalização das jogadas para que ela pudessem virar uma chance clara de gol. O Barcelona teve dificuldades em furar o forte bloqueio defensivo do Bilbao. Por sua vez o Bilbao encontrou sua maior dificuldade na finalização ao gol.

Prova disso é a chance que Dani Garcia desperdiçou, na jogada de escanteio o volante cabeceou muito mal e perdeu a oportunidade que poderia ter dado a vitória ao seu time. Então aos 48 minutos o árbitro encerrou a partida e ficou mesmo no 0 a 0.

Sequência

​​​​​​​ Os times voltam a campo no próximo fim de semana, pela 28° rodada de LaLiga. O Barcelona joga em casa na sexta-feira (8), contra o Mallorca, ás 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Já o Athletic Bilbao vai jogar no domingo (10) fora de casa, contra o Las Palmas, ás 12h15, no Estadio de Gran Canaria.