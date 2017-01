Villas-Boas avalia contratação de Oscar: "Significa muito para o futebol chinês"

Oscar em treino para a pré-temporada no Qatar. (Foto: Reprodução/Sina.cn)

A decisão tomada por Oscar de deixar a Europa tão cedo para atuar no futebol chinês empolgou André Villas-Boas, atual treinador do meia no Shanghai SIPG. Para o português, a contratação de um jogador jovem e de altíssimo nível significa muito para o crescimento do futebol no país, que deve agradecer o clube pelo feito conquistado.

"O fato de Oscar ter assinado com o Shanghai significa muito para o futebol chinês. Ele é um jogador que se junta à Super Liga Chinesa aos 25 anos. Isto significa que ele está com todo seu potencial e tinha opções de ir para clubes maiores. O mercado chinês normalmente atrai jogadores estrelas de 27 ou 28 anos. O futebol chinês deveria ser grato por termos conseguido atrai-lo ao Shanghai", disse em entrevista à agência "Reuters".

Ainda em fase de adaptação, Oscar está recebendo total apoio do resto do grupo para que possa adquirir entrosamento o mais rápido possível. Por sua vez, Villas-Boas acredita que o brasileiro também precisa buscar progredir sozinho, caso contrário o sucesso não chegará.

"É claro que ele precisa do suporte de seus companheiros, o futebol é um esporte de equipe. Se for depender só de um jogador, nunca teremos sucesso. Como treinador tenho que ajudá-lo a jogar em alto nível e manter um clima agradável. Entretanto, deve ser claro que ele seja capaz de alcançar uma melhoria real sozinho, se não nunca receberá sucesso em troca", acrescentou.