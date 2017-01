Atlético de Madrid recebe surpreendente Eibar pela ida das quartas da Copa do Rei

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei a ser disputada no estádio Vicente Calderón em Madrid, na Espanha

Atentos pela derrota do rival Real Madrid frente ao Celta de Vigo nas quartas da Copa do Rei, o Atlético de Madrid receberá, nesta quinta-feira (19), o Eibar em partida de ida válida pela mesma fase da competição a ser disputada no estádio Vicente Calderón.

O Atlético de Madrid é o atual 4º colocado da La Liga e recupera-se aos poucos de um péssimo início de temporada. No entanto, na Copa do Rei o cenário parece ser um pouco diferente uma vez que a equipe não teve muita dificuldade ao superar seus adversários e avançar na competição.

Já o Eibar, nono colocado da La Liga, se viu pressionado apenas na sua primeira partida na Copa quando enfrentou o Sporting Gijón, nas demais, passou com tranquilidade credenciando-se a enfrentar os colchoneros nas quartas.

Criticado, Simeone abafa os questionamentos e foca na parte desta quinta

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, concedeu a tradicional entrevista pré-jogo nesta quarta-feira na qual o treinador comentou sobre críticas além de falar sobre a partida desta quinta-feira e de sua importância para as pretensões do clube no resto da temporada.

Como de praxe nas entrevistas de Cholo, o foco é sempre dado ao adversário seguinte, evitando comentar partidas passadas e/ou futuras. Desta vez, o treinador argentino rasgou elogios ao Eibar e deixou claro que a qualidade da equipe não está apenas nos jogadores titulares e sim, em seu esquema de jogo.

"Trabalharemos na medida em que uma partida contra um adversário muito trabalhado pede, um adversário que joga em equipe, além dos nomes, por suas características não muda independente de quem atue. Temos que focar em levar a partida para onde nos convém" - afirmou Simeone.

Já com relação aos 11 jogadores que iniciarão a partida, Simeone fez certo suspense, mas, estima-se que poucas sejam as mudanças na equipe já que o treinador não é adepto do rodízio e sim, da participação dos atletas titulares na maioria dos jogos.

Eibar chega como azarão para o confronto

O treinador do Eibar, José Luis Mendilibar, já havia afirmado ao saber do seu adversário que sua equipe chegaria como franco-atiradora. Entretanto, o resultado negativo do Real Madrid nesta quarta-feira servirá como fator motivador para os Armeros.

O treinador reconheceu a força dos colchoneros que, sem sombra de dúvidas, chegam com a obrigação da vitória. Mas, não esqueceu do potencial de seu time que saiu de um candidato ao rebaixamento para o meio da tabela, posição a qual se mantém com firmeza.

"Sabemos que é uma equipe que trabalha muito e possuem jogadores rápidos que são muito bons. Não precisam jogar uma grande partida para vencer. Jogar em Ipurua (casa do Eibar) na volta é positivo, porém é completamente normal que eles nos eliminem".

Os visitantes devem manter a base do time que vem jogando pela Liga que é composta por: Yoel; Capa, Lejeune, Gálvez, Luna; Escalante, Rivera, Runén Peña; Rico, Bebé; Enrich