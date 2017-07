Jogo Bayern de Munique x Internazionale AO VIVO online na Champions Cup (0-0)

A Inter, por sua vez, se mexeu pouco no mercado de transferências. Daniele Padelli, Jens Odgaard e Milan Skriniar e Borja Valero são as contratações da agremiação nerazzurra até o momento. Radja Nainggolan, meia da Roma, Angel Di María, meia do PSG, e Arturo Vidal, meio-campista do Bayern, estão na mira da Beneamata, segundo a mídia esportiva da Itália.

Renato Sanches, promissor meio-campista português, é outro que tem vem sendo cortejado por uma equipe de Milão. Mas desta vezes se trata do Milan. O próprio jogador já manisfestou o desejo de jogar mais, e o Diavolo seria uma "grande oportunidade".

+ Sem espaço no Bayern, Renato Sanches abre portas ao Milan: "Seria uma grande oportunidade"

Fora de campo, Bayern e Inter já estão duelando há algumas semanas. É que, segundo a imprensa italiana, o clube de Milão quer tirar o meio-campista chileno Arturo Vidal do time alemão. Ancelotti, porém, não está disposto a abrir mão do jogador.

+ Ancelotti rechaça ida de Vidal à Internazionale: "Eu disse aos meus amigos para esquecê-lo"

Assim com todos os times participantes da Champions Cup, os técnicos Carlo Ancelotti, do Bayern, e Luciano Spaletti, da Inter, têm testado seus novos reforços. Principal contratação dos bávaros, James Rodríguez já entrou em campo no torneio. O mesmo aconteceu com Borja Valero, aquisição mais famosa da Inter até o momento na atual janela de transferências.

Já a Inter vem de uma vitória, pelo placar mínimo, frente ao Lyon. O atacante Jovetic deu a vitória aos nerazzurri.

O Bayern de Munique já disputou dois jogos pela Champions Cup 2017. Contra o Arsenal, derrota nos pênaltis; diante do Milan, sofreu uma goleada por 4 a 0.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os lances de Bayern de Munique x Internazionale. As duas potencias mundiais se enfrentam na manhã desta quinta-feira (27), às 8h35, no National Stadium, em Singapura, pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada. Fique conosco!