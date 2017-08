Milan massacra Shkëndija e encaminha avanço à fase de grupos da Europa League

Ficamos por aqui com mais uma transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue no site para ler o pós-jogo e a repercussão da partida, que em breve estão no ar. Até a próxima, torcedor!

Agora, o Milan foca na estreia da Serie A 2017/18. No domingo (20), às 15h45, o time milanês visitará o Crotone, no estádio Ezio Scida.

O segundo duelo ocorrerá na próxima quinta-feira (24), às 16h45, na Macedônia. Para não ir à fase de grupos da UEL, o Milan terá que perder por sete gols de diferença. Devido a larga vantagem, o técnico rossonero, Vincenzo Montella, deve poupar os titulares para o confronto.

O Milan massacra o Shkëndija, da Macedônia, por 6 a 0, no San Siro, e fica tranquilo para o jogo de volta dos playoffs da Uefa Europa League. Os gols do jogo foram marcados por André Silva (2x), Montolivo (2x), Borini e Antonelli.

93' FIM DE JOGO EM MILÃO!

92' FALTOU O PEDAL!

Montolivo levanta a bola para Cutrone, que manda de bicicleta. A bola sai à esquerda do gol.

92' Com o jogo liquidado, Milan toca a bola no campo de defesa.

91' Falta em cima de Kessié.

90' Três minutos de acréscimos.

87' EITA!

Bonaventura, que havia entrado no segundo tempo, deixa o campo mais cedo e vai direto para o vestiário. O meia estava com a mão na coxa direita quando deixava o campo.

87' SALVA ZAHOV!

André Silva chuta em cima de Zahov e perde a chance de anotar uma tripletta no jogo.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

Montolivo recebe bom passe de Abate e marca seu segundo gol na partida. Milan passa o carro em cima da equipe da Macedônia.

83' CARTÃO AMARELO

Para Bonaventura, por entrar com as travas da chuteira em disputa de bola com Bojku.

81' SUBSTITUIÇÃO NO SHKËNDIJA

Sai: Radeski

Entra: Shefiti

79' QUASE!

Bonaventura cruza para Cutrone, que finaliza com estilo, mas Zahov faz um milagre para evitar o gol.

79' Bonucci cabecei em direção ao gol, mas a zaga afasta.

76' Bonaventura busca o sexto gol em chute de longa distância, mas o arqueiro defende.

74' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Suso

Entra: Cutrone

71' Kessié chuta de fora da área; a bola sai à esquerda da meta.

70' SUBSTITUIÇÃO NO SHKËNDIJA

Sai: Abdurahimi

Entra: Bojku

69' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Conti

Entra: Abate

69' QUASE O SEXTO!

Abate encontra André Silva na grande área, e o camisa 9 português quase marcar um gol de letra. O goleiro pôs para a linha de fundo.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

Bonaventura finaliza da entrada da área, o goleiro espalma, mas a bola sobra nos pés de Antonelli. Não perca a conta: 5 a 0.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

Goleada! Conti toca na área, André Silva falha o arremate, e Borini marca o quarto do Milan no jogo.

66' Radeski cabeceia e Donnarumma faz a ponte para defende.

65' UHHH!

Ibraimi deixa Montolivo no chão e finaliza de canhota, com muito perigo. Escanteio para o Shkëndija.

61' UHHH!

Antonelli solta uma bomba de canhota, mas a bola sai por cima do gol de Zahov.

60' ZAHOV!

Goleiro espalma o chute, quase sem ângulo, de Suso.

60' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Çalhanoglu

Entra: Bonaventura

59' Borini escora para Çalhanoglu, que chega chutando. A bola sai à esquerda da meta.

58' Kessié aciona Borini, porém o atacante não pega firme na bola.

58' Montolivo recebe falta próximo à linha lateral do campo.

56' Çalhanoglu rouba a bola no ataque, mas erra o passe e entra nas mãos do goleiro.

53' CARTÃO AMARELO

Cuculi leva o pé ao rosto de André Silva e é advertido pelo árbitro. O atacante do Milan fica caído no gramado.

50' Pressão absurda do Milan neste início de segundo tempo.

50' Antonelli toca para Borini, que arremata da intermediária. Escanteio para o Diavolo.

49' QUASE O QUARTO!

Suso cobra escanteio, Antonelli desvia de cabeça, e André Silva manda na trave. Em seguida, o goleiro afastou.

48' Kessié recebe bom passe de Montolivo, avança e finaliza, mas Cuculi se joga em direção à bola.

45' RECOMEÇA O JOGO NO SAN SIRO!

CURIOSIDADE

O meio-campista Riccardo Montolivo, autor do segundo gol do Milan, não balançava as redes desde 2014. À época, o camisa 18 garantiu o triunfo rossonero sobre o Catania, por 1 a 0, pela Serie A. Nos últimos anos, ele sofreu com inúmeras lesões.

André Silva (duas vezes) e Montolivo marcaram os gols da vitória parcial do Milan por 3 a 0. Shkëndija chegou poucas vezes ao gol de Donnarumma.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Árbitro não dá acréscimos e encerra a primeira etapa aos 45 minutos.

44' ZAHOV!

Suso recebe de André Silva e bate firme de perna direita, mas o goleiro do Shkëndija faz grande defesa.

43' Milan faz pressão na saída de bola do Shkëndija. Borini fica com a bola e arrisca de fora da área, mas carimba o defensor do time macedônio.

42' Ataque paralisado: Bonucci comete falta durante ação ofensiva do Milan.

42' Suso cobra escanteio, Kessié cabeceia, e a bola vai para fora.

39' MASCOU!

Suso aciona Conti, o lateral toca para trás, André Silva faz o porta-luz, mas Çalhanoglu pega mascado na bola e erra o chute.

36' Antonelli toca para o meio da área, mas Kessié não consegue chegar a tempo de mandar às redes.

35' Com efeito, Çalhanoglu cruza para a área visando a chegada de Kessié, mas a defesa tira para a linha de fundo. Escanteio.

33' Ibraimi arrisca com perigo, por cima da meta rossonera.

31' OLHA O PERIGO!

Radeski chuta de fora da área, em diagonal, e assusta a torcida do Milan.

29' UHHHH!

Quase sai o quarto! Çalhanoglu faz jogada individual e bate de perna canhota; a bola sai por cima da meta do Shkëndija.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

André Silva recebe de Çalhanoglu na área, ganha dos zagueiros e anota seu segundo gol na partida.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

Suso cobra falta, o goleiro Zahov espalma mal, e Montolivo manda para o fundo das redes. O meio-campista não marcava um gol desde o dia 13 de abril 2014, quando balançou as redes do Catania.

23' Bejtulai comete falta em cima de Borini.

22' Çalhanoglu tenta a finalização de longa distância, mas o arremate explode em Todorovski.

21' UHHH!

Todorovski alça bola para a área, a defesa não afasta, e Abdurahimi, livre, finaliza por cima da meta de Donnarumma.

20' BOLA MURCHA!

Milan joga a bola para a linha lateral por causa a redonda está vazia.

18' Antonelli vai à linha de fundo e fica pedindo escanteio, mas o árbitro assinala tiro de meta.

14' Impedimento do Shkëndija.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

Antonelli rouba a bola na entra da área do Shkëndija, Conti toca para André Silva, e o camisa 9 dá um toque sutil, no canto esquerdo do goleiro.

10' Kessié tabela com Suso e arremata na rede pelo lado de fora.

9' Todorovski erra passe no ataque e entra nos pés de Montolivo, que sai jogando com tranquilidade.

8' Çalhanoglu cruza para área, Antonio desvia de cabeça, e Bonucci não consegue alcançar a bola. Tiro de meta para o Shkëndija.

7' Kessié recebe de Suso, infiltra a área e finaliza. O chute desvia na zaga e vai para fora. Escanteio.

3' Milan tenta jogadas pelas laterais neste início de jogo.

1' Impendimento de Antonelli.

COMEÇA O JOGO!

Banco do Shkëndija: Avdyli, Murati, Zejnulai, Bojku, Teqja, Fazlagikj, Shefiti.

Banco do Milan: Storari, Abate, Musacchio, Rodríguez, Locatelli, Bonaventura, Cutrone.

Shkëndija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikov; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi, Ibraimi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Bonucci, Antonelli; Kessié, Montolivo, Çalhanoglu; Suso, André Silva, Borini.

Os dois times estão escalados!

Torcedor, a transmissão deste jogo vai começar minutos antes de a bola rolar no San Siro. Até lá!

NOVO REFORÇO?

O atacante Nikola Kalinic, da Fiorentina, deve ser anunciado em breve como nova contratação do clube italiano. O técnico Vincenzo Montella aprovou a chegada do jogador croata. "Eu estou muito feliz com o mercado que estamos fazendo. Eu mal posso esperar para ver este grupo completo dentro de campo. Se o negócio com o Kalinic se concretizar, eu pretendo utilizá-lo no domingo, contra o Crotone", disse.

SUSO, MEIA-ATACANTE DO MILAN

"Eu mal posso esperar pra jogar nesta temporada. Teremos muitos jogos, então com certeza as novas contratações serão fundamentais para que consigamos conquistar o Scudetto ou quem sabe a Europa League"

Outro que também não vai a campo é o zagueiro italiano Alessio Romagnoli, que está em fase de recuperação após sofrer uma lesão no final da temporada passada.

+ Milan 2017/18: o início de uma nova era

DE SAÍDA?

Além de Lucas Biglia, o técnico Vincenzo Montella não relacionou alguns jogadores que fazem parte do elenco desde a temporada passada. Os zagueiros Gustavo Gómez e Gabriel Paletta, o meio-campista José Sosa e o atacante M'Baye Niang são considerados os jogadores listados para deixarem o clube e, por isso, não foram convocados.

CONTUSÃO

Última contratação do Milan na atual janela de transferências, o meio-campista Lucas Biglia sofreu uma lesão e desfalca o time milanês nesta quinta-feira.

ESTREIA OFICIAL

Principal contratação da temporada dos rossoneri, Leonardo Bonucci está regularizado e será o capitão da equipe no jogo desta quinta-feira.

+ Com 'fome de títulos', Bonucci avisa: "Espero fazer no Milan o que Pirlo fez na Juventus"

Já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos para a partida. Se o Milan passar pelo Shkëndija, estará garantido na fase de grupos da Europa League, onde conhecerá seus adversários no dia 25 de agosto, data do sorteio.

O jogo de ida será realizado no San Siro por exigência da Uefa, porque o Shkendija divide o seu estádio com outros três clubes que irão jogar pelo campeonato nacional, na Ecolog Arena, fato que resultou na troca de mandos de campo. Em suma, o Milan vai decidir a sua classificação fora de casa, na Macedônia.

Os macedônios, por sua vez, vêm se classificando para os playoffs desde 2014, mas nunca conseguiram chegar até a fase de grupos da competição. Na temporada passada, o Shkëndija foi eliminado pelo Gent. O clube belga venceu os macedônios nas duas ocasiões (2 a 1 e 4 a 0).

Os rossoneri têm a chance de voltar a uma competição europeia depois de três ano, quando disputou a Uefa Champions League pela última vez – foram eliminados nas oitavas de final, perdendo as duas partidas para o Atlético de Madrid.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora as principais informações e lances do jogo entre Milan x Shkëndija. A partida, válida pela ida dos playoffs da Uefa Europa League, ocorre nesta quinta-feira (17), às 15h45, no estádio San Siro, em Milão. Fique conosco!