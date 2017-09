Resultado Barcelona x Espanyol online pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (5-0)

93' FIM DE JOGO! Barcelona vence o Espanyol por 5 a 0.

90' Três minutos de acréscimos.

89' GOOOOL! Suárez! André Gomes sai no contra-ataque, lança para Dembélé, que cruza Suárez marcar o 5º gol do Barça.

86' GOOOOL! Piqué! Depois do escanteio, o zagueiro mandou de cabeça para dentro das redes.

83' Amarelou! Diop leva cartão amarelo por derrubar Messi.

82' Messi tabela com Suárez mas manda a bola para fora.

81' DEFENDEU! Dídac chuta de fora da área com bola perigosoa mas Ter Stegen faz bela defesa.

80' PRA FORA! Luis Suárez cruza para Paulinho mas o brasileiro toca para fora.

79' Jordi Alba tabela com Suárez mas perde a bola para a defesa do Espanyol.

78' Semedo sai no contra-ataque com velocidade mas a zaga do Espanyol corta.

76' Substituição no Barcelona: sai Iniesta, entra Paulinho.

75' Sergio García busca Dídac na pequena área mas Ter Stegen defende.

74' Substituição no Espanyol: sai Darder, entra Dídac.

73' Amarelou! Cartão amarelo para Aaron por falta em Dembélé.

72' Substituição no Barcelona: sai Busquets, entra Paulinho.

71' 75% de posse de bola para o Barça.

70' Amarelou! Cartão amarelo para Darder.

67' Substituição no Espanyol: sai Victor Sanchéz, entra Navarro.

67' Substituição no Barcelona: sai Deulofeu, entra Dembélé.

66' GOOOOL! Hat trick de Messi! O argentino tabela com Suárez, que toca para Alba. Messi recebe de novo, tira o goleiro e marca o terceiro gol na partida.

62' Deulofeu recebe de Messi, mas jogada estava impedida.

60' UUUH! Leo Baptistão recebe de Aaron, chuta mas a bola desvia em Umtiti e vai pra fora.

59' Amarelou! Victor Sanchéz recebe cartão amarelo por falta em Alba.

56' Substituição no Espanyol: sai Piatti, entra Sérgio García.

55' Messi e Iniesta saem na velocidade mas a bola não encontra o camisa 8 e Pau López defende.

54' Messi ganha na dividida, sai em velocidade, toca para Suárez mas o uruguaio chuta por cima do gol.

52' Deulofeu cruza para Messi, que domina e chuta, mas a bola desvia na marcação.

50' PRA FORA! Alba erra, Piatti manda com categoria para o gol mas a bola vai para fora.

47' DEFENDEU! Iniesta toca para Alba, que cruza para Suárez mandar de letra para o gol mas Pau López defende.

Volta o dérbi da Catalunha!

45' Sem acréscimos! Termina o primeiro tempo no Camp Nou.

44' Suárez recebe de Messi pelo lado esquerdo mas Pau López faz a defesa nos pés do uruguaio.

43' Deulofeu tenta jogada pela direita mas não consegue acompanhar a bola.

42' NA TRAVE! Piatti manda uma bola perigosa para o gol mas acerta a trave.

40' Messi bate falta forte demais e a bola vai pelo fundo.

38' Leo Baptistão arrisca de longe, mas manda por cima do gol.

38' Messi lança para Suárez, o uruguaio arrisca, mas a bola vai alta demais.

37' Victor Sánchez recebe, tenta o cruzamento, mas erra a finalização.

36' Depois de escanteio, Rakitic cabeceia, mas Pau López defende.

34' GOOOOL! Messi de novo! No contra-ataque, Messi carrega, perde a bola mas Alba recupera, cruza para o argentino, que marca. 2 a 0 para o Barça.

32' Victor Sanchéz tenta uma bola com curva mas Ter Stegen defende.

30' UUUUH! Messi e Rakitic tabelam até a pequena área, Pau López defende, Rakitic tenta o rebote com uma cabeçada mas erra.

29' Suárez cobra a falta e bola para na barreira.

28' Amarelou! Cartão amarelo para David López por uso do braço.

25' GOOOOOL! Messi marca! O argentino recebe um belo passe de Rakitic, se livra da marcação e manda para dentro das redes com o pé esquerdo.

23' Messi lança para Alba na pequena área que, pressionado, perde a bola.

22' Leo Baptistão tenta o passe para Darder na área, mas Piqué tira.

22' Marcação do Espanyol pressiona a saída de bola do Barcelona.

20' Amarelou! Busquets leva cartão após falta em Baptistão.

18' Suárez bate direto no ângulo superior mas Pau López agarra a bola.

17' Falta para o Barcelona: Messi é derrubado próximo à grande área.

15' Espanyol tenta contra-ataque mas Semedo tira o perigo.

14' Iniesta busca Messi, que cruza para Suárez na pequena área. O uruguaio tenta tocar para Rakitic mas a zaga intercepta a bola.

12' Umtiti tenta recuar para Ter Stegen mas acaba cedendo escanteio para o Espanyol.

8' Falta para o Espanyol: Suárez tromba com Victor Sanchéz.

5' Messi cobra escanteio, Piqué tenta cabeçada mas é marcado falta de ataque para o Barça.

4' Barcelona toca a bola buscando espaço para o ataque.

2' Messi bate colocado na pequena área mas a bola vai alto demais.

1' Iniesta levanta na área para Deulofeu, que bate de cabeça mas a bola não sai bem.

Apita o árbitro! Começa o dérbi na Catalunha.

O último encontro dos times da Catalunha foi em janeiro, nas oitavas de final da Copa do Rei e a vitória foi do Barça, por 2 a 0.

Do lado do Espanyol, o destaque é Leo Baptistão. O atacante marcou o único gol da equipe até agora no campeonato: um golaço do meio do campo, garantindo o empate contra o Sevilla.

Fique de olho! As novas contratações do Barça podem ser destaque na partida. O brasileiro Paulinho estreou na última rodada mas entrou apenas nos minutos finais e hoje sua atuação pode ser maior. Além disso, podemos ver a estréia do francês Dembélé no Camp Nou hoje.

Os visitantes estão em 14º lugar no campeonato. Na primeira rodada o time da Catalunha garantiu um empate contra o Sevilla mas, na rodada seguinte, perdeu por 1 a 0 contra o Levante.

O time da casa está em segundo lugar na tabela da La Liga, empatado com o Real Sociedad. Foram duas vitórias por 2 a 0, contra o Bétis e o Alavés, respectivamente.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe na Vavel Brasil, ao vivo, o dérbi da Catalunha entre Barcelona e Espanyol, que se encontram no Camp Nou, na 3ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola nesse sábado (9), às 15h45.