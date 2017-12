Após título, Gigliotti desabafa: "Diziam que eu era gordo e não conseguiria correr"

Foto: Bruna Prado/Getty Images

Aos 30 anos, Emmanuel Gigliotti carrega uma das maiores histórias de superação desta Copa Sul-Americana.​ Em 2014, quando defendia o River Plate, perdeu um pênalti decisivo que selou a eliminação contra o Boca Juniors, na semifinal do torneio. Três anos depois, retornou para ser protagonista com o Independiente e sair com o título após empatar com Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã. Na comemoração, o desabafo após críticas sobre sua condição física.

"Alguns disseram que eu era gordo e não conseguia mais correr. Esse grupo é grande e correu para jogar futebol e dar alegrias para a torcida. Hoje o 'gordinho' também gritou campeão", desabafou no gramado durante as comemorações do título da equipe argentina.

Após o pênalti perdido, Gigliotti foi duramente criticado e teve que se exilar no futebol chinês. Seu retorno à Argentina aconteceu no início deste ano, exatamente no 'Rojo'. Chegou carregando dúvidas sobre sua condição física e o apelido de 'gordo' atrapalhava mais que qualquer crítica sobre seu rendimento dentro de campo.

Com boa atuação na final, o atacante por pouco não marcou seu gol. No segundo tempo, aproveitou a falha na defesa para arrancar e tocar por cima de César. Juan, de maneira espetacular, tirou a bola em cima da linha. Gigliotti também foi destaque na partida de ida, marcando o tento de empate do Independiente, em Avellaneda.