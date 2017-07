Apresentado, James Rodríguez enaltece Bayern de Munique e almeja conquistar títulos

James é o novo camisa 11 do Bayern (Foto: Divulgação/Bundesliga)

Uma das contratações mais surpreendentes da atual janela de transferências, a mudança do colombiano James Rodríguez, pouco utilizado na última temporada no Real Madrid, foi oficialmente apresentado como novo jogador do Bayern de Munique nesta quarta-feira (12).

O clube da Baviera acertou a contratação de James por empréstimo junto aos merengues até junho de 2019, uma contrapartida à saída de Douglas Costa, que assinou com a Juventus nos mesmos termos – empréstimo de duas temporadas. Com 25 anos e detentor de um enorme potencial, apesar do desempenho aquém nas temporadas anteriores, James Rodríguez chega bem referendado ao Bayern, sob a tutela de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid anteriormente.

“É uma vida nova, uma nova direção. Bayern é um grande time, entre os melhores do mundo. E como um grande clube você sempre tem que brigar por títulos, e estou aqui para brigar por eles. Tentarei ajudar o time a ser melhor, é uma nova cidade e uma nova cultura. Vou tentar aprender bastante, inclusive a língua, uma vez que o clube me tratou muito bem desde que cheguei. A direção me disse que é um grupo muito bom e bem unido. Estou feliz em transformar um sonho do meu coração em realidade”, disse o novo reforço dos bávaros, em entrevista coletiva.

Perguntando sobre seu melhor posicionamento em campo, o colombiano reiterou sua versatilidade nas posições de frente: “Posso jogar na esquerda, na direita ou como meia centralizado. Terei que lutar por minha vaga entre os titulares”, completou James.

O meia, que é desejo antigo de Ancelotti, teve suas qualidades reforçadas pelo presidente Karl-Heinz Rummenige: “Não há dúvidas que essa transferência irá aumentar a qualidade do nosso time”, afirmou o dirigente.

James conquistou destaque internacional após uma participação consistente e de boas apresentações durante a Copa do Mundo no Brasil, atraindo interesse do Real Madrid.