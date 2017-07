Em preparação para competições nacionais, jogadores principais do Gladbach iniciam pré-temporada

Foto: Divulgação/Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach iniciou nesta semana um período de treinamentos em Rottach-Egern, visando a sequência da pré-temporada. Os principais jogadores, que serviram suas respectivas seleções no último mês, também se juntaram ao grupo comandado por Dieter Hecking.

Nesta terça-feira (18), Hecking dividiu o elenco de 27 jogadores em dois grupos. Aqueles que atuaram mais minutos nas partidas recentes da pré-temporada fizeram apenas uma corrida em torno do gramado. Já os jogadores que retornaram apenas nesta semana para a preparação, caso de Sommer, Johnson, Traoré, Bénes e outros jogadores o dia foi restrito ao condicionamento físico e um leve contato com a bola.

Reconhecido por sua extravagância, Ibrahima Traoré brincou sobre finalmente ter algum contato com a bola nos treinamentos: “Fizermos alguns trabalhos com a bola, o que é muito melhor do que correr”, disse o meia-atacante, que passou grande parte das férias ao lado de Thorgan Hazard – uma parceria de longa data, dentro e fora dos gramados. O belga, que retornou na semana passada aos treinamentos, trabalhou duro mesmo durante as férias, segundo Ibo (Traoré): “Thorgan e eu contratamos um treinador particular. Trabalhamos muito duro”, completou.

Campeões com a Alemanha na Copa das Confederações, Lars Stindl e Matthias Ginter tem volta programada após esta semana de treinamentos dos Foals em Tegernsee. Timothee Kolodziejczak, cujo futuro no clube ainda é incerto, ficou em Mönchengladbach tratando uma lesão na coxa, assim como Josip Drmic, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Com tantas ausências nas primeiras semanas de treinamento, jogadores da equipe sub-23 e sub-19 tiveram diversas oportunidades, inclusive na disputa da Telekom Cup. Yeobah, Florian Mayer – jogador de grande expectativa dentro do clube – e Louis Beyer tiveram chances de obter uma experiência com os profissionais pela primeira vez.

Os comandados de Dieter Hecking terão dois testes na quinta-feira (20), quando dois amistosos no mesmo dia estão agendados: Leeds e Nice – esse um reencontro com Lucien Favre, treinador que marcou história no clube.