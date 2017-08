Campeão mundial, zagueiro Hummels promete doar 1% do salário para caridade

Campeão mundial irá doar 1% de seu salário para caridade (Foto: Getty Images)

O embaixador da Common Goal, Juan Mata, ganhou um formidável reforço para ajudar no arrecadamento de dinheiro para caridade, o campeão mundial, zagueiro alemão, Mats Hummels. O jogador do Manchester United ao lado do alemão, irão doar 1% de seu salário para a instituição.

"Eu acredito que a Common Goal pode fazer um impacto real e definitivo. Eu estou fazendo um chamado a todos os meus colegas futebolistas: juntem-se a Juan e a mim para nos ajudar a levar o jogo a outro nível", disse o zagueiro do Bayern de Munique.

Mats Hummels ainda afirmou o seu entusiamo ao saber do projeto: "Assim que ouvi sobre a Common Goal, sabia que essa era uma chance para o futebol melhorar nosso mundo, e eu queria fazer parte disso. Eu sinto que nós podemos fazer mais para conectar o aumento das receitas no futebol para algum tipo de proposta mais profunda. Foi isso o que me impressionou sobre Common Goal. Através da doação de 1%, nós estamos construindo uma ponte entre o futebol e esse impacto social ao redor do mundo"

Por enquanto a "seleção Common Goal" tem apenas dois grandes jogadores, um espanhol, Juan Mata, e um alemão, Mats Hummels, a expectativa é que a Common Goal consiga reunir diversos jogadores para fazer parte do projeto. Em entrevista, Juan Mata disse que ficou supreso ao saber que Hummels tinha interesse em participar do projeto, pois ambos nunca se viram e tiveram contato pessoalmente.

"Ele realmente entendeu o que nós estamos tentando conseguir, e é o companheiro perfeito para ter a bordo neste estágio inicial. O fato de que um dono de Copa do Mundo, no auge de sua carreira com um dos maiores clubes do planeta, escolheu fazer a doação, mostra o poder e a magia do que estamos fazendo", completou Juan Mata sobre o atual campeão mundial.

A instituição responsável pela Common Goal é a Street Football World, um fundo coletivo que reside na capital da Alemanha, Berlim.