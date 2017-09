Em jogo disputado, Eintracht Braunschweig busca empate diante do Union Berlin

O Union Berlin recebeu o Eintracht Braunschweig no Stadion An den Alten Försterei em partida válida pela abertura da 6ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (15). As duas equipes estavam sem vencer a três partidas e buscavam o triunfo para subir na tabela de classificação.

A partida foi disputada e terminou empatado em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Hedlund. Para os visitantes o gol foi de Nyman. Com o resultado manteve a equipe da capital na sexta colocação com 9 pontos. Já os leões estão em oitavo com 8 pontos.

E o próximo jogo do Union Berlin será contra o Sandhausen no BWT Stadion am Hardtwald na próxima terça-feira (19). Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o Greuther Fürth no Eintracht-Stadion na próxima quarta-feira (20).

O time mandante criou uma boa oportunidade logo no começo da partida com Hedlund, o jogador sueco recebeu de Felix Kroos e mandou cruzado, levando perigo a meta de Fejzic. Em seguida foi a vez de Polter pegar a sobra e mandar em cima da defesa.

Mas os visitantes começaram a sair para o jogo e na roubada de bola de Hernandez, o atacante fez grande jogada só que arrematou sem direção.

Já na segunda etapa a equipe da capital abriu o marcador aos sete minutos num ótimo passe de Polter para Hedlund, o jogador saiu de frente com Fejzic e mandou na saída do goleiro, colocando sua equipe em vantagem. Por pouco não ampliaram com Gogia só que o meia-atacante ariscou mal.

Os leões tiveram tudo para empatar a partida com Abdullahi, o nigeriano se livrou do goleiro só que errou o arremate e isolou. O duelo estava aberto e os berlinenses se lançaram no contra-ataque com Felix Kroos que arriscou de fora da área e mandou nas mãos de Fejzic.

Só que aos 17 minutos o time visitante chegou ao empate após um erro de ataque dos mandantes, Boland armou a jogada e viu Khelifi sem marcação, o suíço entrou na área e cruzou rasteiro para Nyman de carrinho mandar para as redes e igualar o duelo. E quase conseguiram a virada num descuido da defesa e Abdullahi bateu fraco nas mãos de Jensen.

Em seguida alvirrubros perderam mais uma chance de gol com Hartel ao mandar colocado e mandar no travessão. Nos instantes finais de jogo foi a vez de Polter, o atacante grandalhão bateu de chapa em cima de Fejzic praticar boa defesa.

Holstein Kiel aproveitou as oportunidades e derrota o Erzgebirge Aue fora de casa

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue jogou contra o Holstein Kiel, os violetas querendo se afastar da zona da confusão teve pela frente uma das sensações da temporada e que vive bom momento na temporada.

Os visitantes se deram bem e venceram por 3 a 0 com gols de Ducksch duas vezes e outro de Mühling. Com o resultado deixou o time do norte alemão na liderança com 13 pontos. Já os violetas estão em 12° com 7 pontos.

A próxima partida do Erzgebirge Aue será contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion. Enquanto que o Holstein Kiel recebe o St. Pauli no Holstein-Stadion, os jogos serão na próxima terça-feira (19).