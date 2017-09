Werder Bremen sofre virada no fim diante do Schalke 04 e segue sem vencer

O Werder Bremen encarou o Schalke 04 no Weserstadion em partida válida pela 5ª rodada da Bundesliga 2017/18, neste sábado (16). Os papagaios ainda não venceram na temporada e enfrentaram uma equipe que buscava engrenar na competição e queria vencer a primeira fora de casa.

Num confronto disputado os visitantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Veljkovic e Goretzka. Para a equipe da casa o gol foi marcado por Sané. Com o resultado levou os azuis reais para terceira colocação com 9 pontos. Já os papagaios continuam na zona de rebaixamento em 17° com apenas um ponto.

A próxima partida do Werder Bremen é diante do Wolfsburg na Volkswagen Arena. Enquanto que o Schalke 04 recebe o Bayern de Munique na Veltins-Arena, os jogos serão realizados na próxima terça-feira (19).

Bremen saiu na frente só que foi por dois minutos porque o Schalke logo igualou

E a equipe da casa perdeu seu principal jogador aos 18 minutos, Max Kruse dividiu com Kehrer e acabou se lesionado, deixando mais cedo a partida. Depois aos 20 minutos abriram o marcador na cobrança de escanteio batido por Kainz a área, Augustinsson desviou de cabeça e mandou na trave, na sobra Sané escorou as redes colocando os papagaios em vantagem.

Mas foi por pouco tempo e os azuis reais empataram a partida aos 22 minutos também em cobrança de escanteio, Konoplyanka levantou para a área, o goleiro Pavlenka deu de soco, Kehrer desviou só que o zagueiro Veljkovic tentou cortar e mandou para próprio gol igualando a partida só que a favor dos visitantes.

Portanto a equipe de Gelsenkirchen teve mais uma oportunidade aos 31 minutos no arremate de Caligiuri de fora da área só que Pavlenka atento fez a defesa.

Só que por pouco os mandantes não voltaram a ter a vantagem aos 38 minutos no cruzamento feito por Augustinsson na cabeça de Kainz, o austríaco mandou em cima de Fährmann defender no susto e mandar para escanteio.

Em seguida foram os visitantes numa jogada rápida no meio-campo, Burgstaller passou para Konoplyanka arriscar colocado e levar perigo a meta adversária e quase marcar um lindo gol.

Goretzka marca nos instantes finais virando o confronto para os azuis reais

Na etapa final os azuis reais foram pra cima e aos cinco minutos Konoplyanka foi acionado e tentou novamente mandar de fora da área e de novo sem sucesso.

Os mandantes responderam aos 17 minutos na boa jogada de Belfodil, o franco-argelino entrou pela ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área e Fährmann com os pés defendeu e na sobra o Kehrer fez o corte.

Ainda os papagaios criaram outra oportunidade aos 26 minutos com Kainz ao arriscar de fora da área e mandar por cima da meta adversária.

E o time visitante continuou em cima e aos 37 minutos com Goretzka, o jogador da seleção alemã tentou ao gol só que desviou na defesa. Só que no lance seguinte o camisa 8 deixou sua marca ao desviar de canhota a cobrança de escanteio de Caligiuri e mandar ao gol de Pavlenka.

No fim da partida o argentino Di Santo pegou a sobra e arriscou de canhota ao gol só que o arqueiro tcheco espalmou para tiro de canto.