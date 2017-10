Em confronto direto,  BATE Borisov leva a melhor e derrota Colônia

O BATE Borisov enfrentou o Colônia na Borisov Arena em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18, nesta quinta-feira (19) em partida válida pelo grupo H. As duas equipes numa situação delicada e precisando da vitória para continuar sonhando com a vaga fase seguinte.

A equipe da casa seu deu melhor e venceu por 1 a 0 o gol foi marcado por Alexei Rios. O resultado deixou o time bielo-russo na segunda colocação com 4 pontos. Os bodes ainda não pontuaram no grupo. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 2 de novembro no Rhein Energie Stadion.

E o próximo jogo do BATE Borisov vai ser contra o Dnepr Mogilev nesse mesmo estádio na próxima segunda-feira (23), pela Liga Bielo-russa. Enquanto que o Colônia recebe o Werder Bremen no próximo domingo (22) pela Bundesliga.

Buscando o primeiro triunfo no torneio os mandantes tiveram uma boa chance aos 12 minutos na bola cruzada por Stasevich a área só que ninguém conseguiu desviar, saindo pelo canto e Olkowski afastou para tiro de canto.

A resposta dos bodes foi aos 14 minutos no arremate de fora da área de Clemens só que o meia arriscou fraco e mandou nas mãos do goleiro Scherbitski. O arqueiro foi acionado mais uma vez aos 20, desta vez por Jojic só que o sérvio praticamente recuou.

Na melhor chance para os visitantes foi aos 32 minutos na bola cruzada por Olkowski na cabeça de Zoller, o atacante desviou de cabeça, mas Scherbitski fez grande defesa e evitou que sua equipe sofresse o gol. Em seguida foi com Jojic arrematar de canhota e mandar pela rede do lado de fora.

Ainda na etapa inicial a equipe da casa criou outra ocasião na jogada área e aos 36 minutos Dragun cabeceia livre e por pouco não deixou sua marca.

Na segunda etapa os amarelos conseguiram abrir o marcador aos dez minutos Ivanic tentou chutar ao gol a bola desviou na defesa e sobrou para Alexei Rios só escorar ao gol e colocar sua equipe na frente.

Mais tarde tiveram outra chance no arremate de fora da área de Dragun, o volante mandou com veneno, Horn rebateu nos pés de Gordeychuk desperdiçar uma ocasião clara de aumentar a vantagem.

Mas sua equipe conquistou a primeira vitória no torneio e complicou a vida dos alemães que vão precisar vencer todas e contar com ajuda de combinações de resultados para ainda lutar por uma vaga.