Em jogo ruim para ambos, Werder Bremen e Hoffenhaim ficam no empate

Neste sábado (13), o Werder Bremen empatou com o Hoffenheim dentro do Weserstadion. O resultado de 1 a 1, válido pela 18ª rodada da Bundesliga, teve gols marcados por Benjamin Hübner, por parte dos visitantes e Gebre Selassie, pelos mandantes.

O resultado não favoreceu nenhuma das equipes. O Bremen permanece na zona de repescagem com 16 pontos, um a mais que o Hamburgo, que está na 17ª posição. Já o Hoffenheim permanece em sétimo com 27 pontos, na mesma posição do Augsburg, com as duas equipes estando na mesma situação em número de partidas, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.

Na próxima rodada, o Hoffenheim enfrenta o Bayer Leverkusen, no sábado (20), às 12h30 (horário de Brasília), no WIRSOL Rhein-Neckar Arena. Já o Bremen vai a campo no domingo (21), contra o Bayern de Munique dentro da Allianz Arena, também às 12h30.

Hübner abre o placar sem chances de defesa de Pavlenka (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Primeiro tempo dos visitantes

O jogo começou com as duas equipes se estudando, tentando construir o jogo. Mas o Hoffenheim mostrou já nos minutos iniciais para o que veio. Aos 10 minutos, houve uma tentativa dos visitantes, mas Pavlenka não teve problemas para defender. Após isso, o Bremen passou a gerenciar melhor a partida, dominando a bola até os 20 minutos, contudo sem tentativas claras de gol.

O Hoffe reverteu a situação passando a dominar a partida, mas, diferente do adversário, insistia no ataque mesmo não conseguindo finalizar com precisão. Nesse meio tempo, o Werder teve uma chance com Florian Kainz que chutou de longe, mas a bola subiu demais e passou acima do travessão.

A partir dos 30 minutos, o Hoffenheim apertou o cerco do Bremen, colocando pressão na zaga e no goleiro alviverde. O TSG se fixou no ataque, dando certo trabalho para Pavlenka. Aos 32’, com Gnabry que encontrou espaço e chutou para o gol, mas a bola passou bem próxima da trave. Logo depois, aos 34’, os visitantes foram ao ataque com velocidade, porém Moisander e Veljovic não deixaram os adversários chegarem próximo da meta. Aos 36’, chegaram bem no segundo poste, mas a bola passou por cima do travessão. E aos 39 minutos, o Hoffenheim conseguiu abrir o placar com Benjamin Hübner.

O Bremen tentou uma resposta imediata aos 41’, com tiro livre do meio campo de Belfodil, que foi para fora. O primeiro tempo terminou mostrando a superioridade ofensiva do Hoffenheim jogando como visitante.

Gebre Selassie empata a partida (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Bremen iguala o placar no segundo tempo

A volta para a segunda etapa iniciou com certo o equilíbrio das equipes. Com o placar ao seu favor, o Hoffenheim diminuiu o ritmo e tentou levar a partida. Já o Bremen começou tentando mudar a situação, passando a dominar a bola a partir dos 50 minutos. Então os donos da casa começaram a ocupar o campo ofensivo, construindo algumas chances.

Uma delas foi com Kainz, aos 59’, ao driblar a zaga do Hoffenheim e chutar para o gol, mas a bola passou longe do gol. Outra com Bagfred, aos 61’, após chutar a bola com força no canto esquerdo. Aos 62’ com Kruse e Junuzovic dentro da área, mas a finalização não entra na meta. Até que aos 63 minutos, Gebre Selassie conseguiu empatar a partida ao receber a bola de frente ao gol, sem possibilidade de defesa.

Em contra-ataque, o TSG tentou marcar o segundo aos 65’, mas Pavlenka fez uma bela defesa. Com o placar igualado, o Werder passou a ter ainda mais jogadas ofensivas para tentar virar o placar, porém novamente teve dificuldade em ser efetivo nas finalizações. Nos 10 minutos restantes, os ataques alviverdes foram intensificados. Aos 87’ Gondorf passou uma ótima bola para Kruse, mas estava impedido. Aos 89’, jogada de Eggestein com Gondorf próxima ao gol, mas a zaga do Hoffenheim interveio. No final da partida, o TSG ainda tentou acalmar o jogo e assim permaneceu até terminar o segundo tempo.