Freiburg aproveita oportunidades, vira sobre RB Leipzig no segundo tempo e amplia invencibilidade

Neste sábado (20), o Freiburg recebeu o RB Leipzig na Schwarzwald-Stadion em partida que acabou com vitória de virada dos donos da casa. O jogo que só teve gols no segundo tempo, terminou 2 a 1 para as raposas que seguem com sete jogos invictos na Bundesliga. Os gols foram marcados por Werner, Haberer e Koch.

O resultado foi ótimo para o time da Floresta Negra que subiu dois pontos na tabela, ficando em 12º com 23 pontos, dois atrás do Hertha Berlin e três na frente do Wolfsburg. Já para o Bulli, a derrota significou na perda da vice-liderança, ficando agora em terceiro, mas empatado em número de pontos com Bayer Leverkusen (atual vice-líder) e Borussia Mönchegladbach.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (27). Freiburg viaja para enfrentar o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, às 12h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, o RB Leipzig recebe o Hamburgo na Red Bull Arena.

(Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Primeiro tempo parado

A partida começou lenta, as equipes ficaram contidas no meio campo até os 20 minutos quando houve uma movimentação e mudança de ritmo. Nesse meio tempo, Bruma fez jogada com Augustin e os defensores do Freiburg rapidamente afastaram a bola do francês. Contudo, durante esse lance o goleiro Schwolow trombou com Augustin e foi substituído por Gikiewicz, fazendo a sua estreia na Bundesliga, aos 24 minutos.

As raposas responderam com uma tentativa do húngaro Höler, aos 33 minutos, testando o goleiro Gulacsi que não deixou as raposas abrirem o placar. O jogo continuou com poucas oportunidades de ataque e a melhor chance veio já no final da primeira metade. Aos 42’, Günter recebeu um cruzamento na medida de Stenzel na direita, avançou livre, mas chutou com o seu pé mais fraco. E assim terminou o primeiro tempo com pouquíssima construção ofensiva de ambos os times.

Koch marcando o gol da virada (THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Gols e virada no segundo tempo

Já na segunda etapa, os times vieram com outra postura para o jogo. Os visitantes começaram a mostrar para o que vieram, logo aos 48 minutos com Kampl num voleio que foi cortado por Gikiewicz. O Leipzig passou a dominar a posse de bola e pressionar o Freiburg, mas não conseguia quebrar a boa defesa montada pelas raposas dentro de casa.

Isso perdurou até os 66 minutos, quando Timo Werner disparou da intermediária até o ataque, cortou dois defensores e chutou com o pé esquerdo direto no canto do gol, abrindo o placar marcando o seu 10º gol na temporada e seguindo com a tradição de marcar contra o adversário.

Mas a vitória parcial do Bulli não durou muito tempo. Aos 72 minutos, Janik Haberer explorou a fragilidade da defesa do Leipzig para empatar a partida. Ouvindo sua torcida reclamar por estarem empatando dentro dos domínios, as raposas pressionaram até conseguir virar a partida aos 76’. Em escanteio cobrado por Günter, Robin Koch subiu mais alto que os defensores adversários e fez um belo cabeceio para marcar o gol da virada, o seu segundo gol em toda a sua carreira na Bundesliga.

Após os dois gols, o Leipzig não conseguiu reverter o placar e a segunda etapa acabou com a grande virada das raposas que se consagraram dentro de casa e mantem a série de jogos invictos.