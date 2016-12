Atlético de Madrid anuncia nome de novo estádio e apresenta escudo para próxima temporada

Projeto do Estadio Wanda Metropolitano, nova casa do Atlético de Madrid (FOTO:Divulgação/Atlético de Madrid)

Nessa sexta-feira (9), jogadores, ex-jogadores e dirigentes do Atlético de Madrid compareceram ao Vicente Calderón para o evento chamado "historia y futuro", para falar das mudanças no Atleti para a temporada 2017/2018. Muitos esperavam que a cerimônia seria para dar nome ao novo estádio, o que de fato aconteceu, mas além disso, foi divulgado também o novo escudo que o clube colchonero utilizará na próxima temporada.

Novo escudo do Atlético de Madrid a partir da próxima temporada (FOTO: Divulgação/Atlético de Madrid)

Sem muito suspense, a cerimônia começou com Enrique Cerezo, presidente do Atlético, falando sobre o acordo com a empresa chinesa Wanda para nomear o estádio: "Para mim é uma honra estar aqui com tantas lendas do clube, hoje o protagonista é o Atlético de Madrid, o clube e sua história. A inauguração do estádio e o crescimento da massa social fazem desse um dos melhores momentos do clube. Fizemos um acordo com o Wanda Group para por nome ao novo estádio do Atlético de Madrid. O nome completo de nossa nova casa é: Wanda Metropolitano".

O nome Wanda Metropolitano é uma junção do nome do patrocinador com um nome histórico para o clube. O Estádio Metropolitano foi a casa do Atleti até 1966, quando o Vicente Calderón foi construído. Fernando Torres comentou: "Acredito que é um ato precioso dos representantes com esse sobrenome, meu avô me falava do Metropolitano e me fazia chorar com a história do Atlético. Para nós que temos sangue colchonero, gostamos muito desse sobrenome. Quem sabe um dia eu possa dizer ao meu avô que eu já joguei no Metropolitano", encerrou.

Apresentação do novo escudo

Logo após a apresentação do nome do novo estádio, foi mostrado no telão a evolução dos escudos do Atlético de Madrid, até que anunciaram o novo escudo para a próxima temporada, pegando todos de surpresa.

Evolução dos escudos do Atlético de Madrid (FOTO: Divulgação/Atlético de Madrid)

Alguns jogadores se manifestaram sobre as mudanças. Gabi disse: "É emocionante ver o crescimento do clube, com esse nome e esse escudo recuperamos uma parte da nossa história". Já Godín falou da emoção e a luta para trazer boas recordações com o novo escudo: "Não nasci sendo torcedor do Atleti, mas hoje sou mais um. É um dia carregado de emoções por todas as mudanças, mas estou repleto de positividade. Temos que lembrar desse novo escudo e estádio com boas recordações".