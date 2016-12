Assaltantes levam cerca de 240 mil reais do chalé de luxo de Varane

Google Plus

A casa do zagueiro Raphael Varane foi assaltada na última quarta-feira (7) enquanto o jogador estava no Santiago Bernabéu disputando a partida de volta contra o Borussia Dortmund que acabou empatada em 2 a 2 pelo grupo F da Champions League. Os assaltantes levaram mais de 70 mil euros (240 mil reais) em joias, metais e objetos.

A quadrilha se aproveitou da ausência do jogador para invadir sua morada, localizada na luxuosa região de El Encinar de los Reyes, em Madri. A distância entre o estádio, a Ciudad del Real Madrid (centro de treinamento do clube merengue) e a casa do francês é de apenas 14 minutos.

Considerado um chalé de luxo, o local teve a segurança violada com facilidade pelos assaltantes. Quando foi prestar queixa, Varane confessou a Policia de Madri que esqueceu de ligar o alarme do jardim, o que permitiu que os assaltantes entrassem sem chamar atenção dos vizinhos. Quando chegou na residência após o jogo encontrou a fechadura da porta forçada e a casa toda revirada.

Foram roubados 12 relógios de marca exclusivos, 3.800 euros em pratas, roupas e objetivos metálicos de valor, joias avaliadas em 10.500 euros e diversos outros itens de decoração de luxo que somados ultrapassam os 20 mil euros.

Considerada uma região tranquila, próxima a algumas das avenidas e rodovias mais movimentadas da cidade, o local tem saída para estradas que ligam todas as regiões da capital. O valor das casas em El Encinar de los Reyes varia de 700 mil a 1.5 milhões de euros, dependendo do tamanho do terreno e da construção.

Em novembro, também em Madri, a casa de Luís Figo, ex-jogador do Real Madrid, foi assaltada na região de Hortaleza. Os ladrões levaram cerca de meio milhão de euros e o local também estava vazio quando tudo aconteceu.

A Polícia continua investigando os fatos, ouvindo testemunhas e apurando imagens para tentar chegar até os assaltantes.