Trio MSN brilha e Barcelona goleia Eibar fora de casa

Neste domingo (22), pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona foi ao Estádio Ipurua e goleou o Eibar por 4 a 0, Na primerira etapa o Barça até teve problemas, principalmente na marcação do Eibar na saída de bola, mesmo assim saiu vencendo com gol de Denis Suárez. Após o intervalo o trio MSN apareceu, Messi, Luis Suárez e Neymar marcaram uma cada definindo a goleada.

Com a vitória o Barcelona não deixou os lideres escaparem, continua na terceira posição agora com 41 pontos, dois atrás do líder Real Madrid e um do vice Sevilla. Já o Eibar é o décimo colocado com 26 pontos. As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana, no sábado (28), o Eibar receberá o Deportivo La Coruña e no domingo (29) o Barça sairá para enfrentar o Betis.

Barcelona enfrenta dificuldades, mas com gol de Denis Suárez sai do primeiro tempo em vantagem

Luis Enrique começou a partida com Arda Turan para substituir o lesionado Iniesta, uma surpresa foi a entrada de Mathieu para fazer dupla de zaga com Umtiti. Piqué foi polpado e ficou no banco de reservas.

O Eibar não se intimidou e equilibrou a partida nos primeiros minutos. Logo aos 9, o Barça perdeu Busquets, após entrada forte de Escalante. O volante acabou saindo para a entrada de Denis Suárez. No mesmo minuto, Messi cobrou falta por cima do gol, na primeira finalização da partida.

Aos 20, Messi achou Luis Suárez, que cara a cara com o goleiro Yoel, chutou mal para fora. Os donos da casa marcavam a saída de bola dos catalães, fazendo com que a defesa adversária cometesse alguns erros. Em um desses erros Escalante aproveitou e chutou, mas Ter Stegen pegou sem dificuldades. Depois foi Pedro León que teve a oportunidade, desta vez Ter Stegen fez grande defesa. O Barcelona respondeu em cobrança de falta de Messi que Yoel pegou, no rebote Rakitic chutou para fora.

A equipe catalã passou a rondar a área do Eibar, em um destes momentos Messi chutou, a bola bateu na defesa e sobrou para Denis Suárez chutar resteiro no canto direito e abrir o placar.

Nos últimos minutos da primeira etapa o Barça teve três grandes oportunidades de ampliar o placar. Primeiro com Neymar, que depois de bela troca de passes do ataque recebeu de Messi, mas acabou chutando em cima de Yoel. Depois foi a vez de Messi lançar para Arda Turan sozinho na área, mas o turco não dominou a bola, que acabou sobrando para o goleiro do Eibar. Já no último minuto Luis Suárez recebeu de Neymar e chutou cruzado, a bola bateu no pé da trave e não entrou.

Com gols do trio MSN, Barça controla segunda etapa

O Barcelona vez o segundo logo aos 5. Messi arrancou, deixou para Luis Suárez para o mesmo Messi, sozinho dar um toquinho na saída do goleiro. Na sequência Adrián cabeceou para as redes do goleiro Ter Stegen, mas o seu gol foi anulado por impedimento. O Eibar chegou de novo com Adrián, que chutou no meio de gol, para mais um defesa sem dificuldades de Ter Stegen.

Aos 19, Luis Enrique fez sua segunda sobstituição, Sergio Roberto deu lugar para Aleix Vidal. Minutos depois Luis Suárez roubou a bola de Lejeune, partiu e tocou no canto do goleiro para fazer o terceiro.

O técnico do Eibar, José Luis Mendilibar só fez sua primeria alteração aos 28, Fran Rico substituiu Adrián, depois foi a vez de Peña entrar no lugar de Inui. No Barcelona, Paco Alcácer substituiu Luis Suárez. Não demorou e o Eibar fez sua última alteração, Luña deu lugar para Rivera.

Aos 38, Eibar quase descontou o placar, Pedro León arriscou de fora da área e Ter Stegen fez mais uma grande defesa. Nos acréscimos o Barça fez o quarto. Aleix Vidal recebeu e cruzou rasteiro para Neymar, que teve trabalho apenas para tirar do goleiro.