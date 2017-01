Simeone elogia atuação do Atléti, apesar diante do Bilbao

Foto: David Ramos/Getty Images

Nesse domingo (22), o Atlético de Madrid foi ao San Mamés para encarar o Athletic Bilbao no País Basco pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol. E numa partida bastante equilibrada, o empate prevaleceu por 2 a 2 com tentos de Koke e Griezmann para os colchoneros, com Lekue e De Marcos para os bascos.

Com isso o time do Atlético de Madrid termina o primeiro turno com 35 pontos há oito do líder Real Madrid e podendo ficar a sete de Sevilla e Barcelona que estão na briga pelo título, porém apesar de tudo isso o time segue na zona de classificação da Uefa Champions League.

Após a partida, o técnico Simeone e o meia Koke deram suas impressões sobre a partida, falando também sobre o cenário geral da classificação da equipe: "Estou satisfeito porque nós crescemos a cada jogo e como crescemos mais, os resultados virão e eu acho que o início e os primeiros trinta minutos foram bom bem como a parte final do jogo eram muito boas para nós", disse o treinador sobre a partida.

"Estamos há sete ponto do terceiro lugar e a nossa campanha foi irregular no primeiro turno mas temos a vantagem de estar na zona de classificação para a Champions League, mas encostar no Sevilla seria bem importante", relatou o técnico argentino sobre a situação do time na tabela.

"Foi um jogo muito intenso com os gols de ambos os lados, penso que foi um empate justo no jogo de hoje".

"Queremos sempre para ganhar, nunca é bom perder dois pontos, especialmente porque nos queríamos vencer o jogo, que começamos ganhando, nós controlamos o jogo, tendo chances para marcar mais um gol, mas não aproveitamos e sofremos a virada. Depois um genial Antoine nos deu o empate".

"Devemos fechar a eliminatória, levamos uma grande vantagem, mas não devemos confiar, devemos pensar sobre a Copa do Rei e depois no campeonato", concluiu falando sobre o duelo contra o Eibar no meio de semana.