Málaga acerta por três anos e meio com zagueiro Luis Hernández, ex-Leicester

Recém-chegado ao Leicester, Luis Hernández já está de saída do Campeonato Inglês. O zagueiro voltou para o Campeonato Espanhol assinando contrato com o Málaga por três temporadas e meia. É um dos reforços apresentados pelos boquerones nesta janela de transferências.

Aos 27 anos o espanhol jogou apenas oito vezes pelo clube inglês - entre Premier League e Champions -, chegou ao time em junho de 2016 após a transferência gratuita do Sporting Gijón no fim da temporada. O zagueiro era um dos reforços do então campeão para a zaga, mas a adaptação e a falta de oportunidade fizeram sua trajetória na terra da rainha terminar mais cedo do que o esperado.

Nascido em Madri e formado na base do Real Madrid, em 2011 foi emprestado ao Gent, da Bélgica, mas não se adaptou e voltou a Espanha. Passou também pelo time B do Getafe antes de se transferir em definitivo para o Sporting Gijón em julho de 2012 para a jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Foi parte fundamental do projeto que levou os rojiblancos de volta à primeira divisão na temporada 2014/2015. Curiosamente, sua estreia na La Liga aconteceu em agosto de 2015, quando o Gijón empatou em casa jogando contra o Real Madrid.

De volta ao seu país, Hernández vai vestir a camisa 24 no Málaga. Sua contratação, anunciada pelo clube nesta terça-feira (24), aparece em um bom momento para o time que está na 14ª posição do campeonato e tem como objetivo se classificar para a Europa League. Luis pode jogar já na próxima sexta-feira (17), quando o time enfrenta o Osasuna fora de casa pelo Campeonato Espanhol.