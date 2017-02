Após vitória sofrida, Simeone admite jogo duro e exalta desempenho de Gameiro

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Neste sábado (18), o Atlético de Madrid visitou o Sporting Gijón pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol no El Molinón. O duelo foi muito disputado até a entrada de Kevin Gameiro, que decidiu a partida com um hat-trick nos minutos finais e garantiu a vitória por 4 a 1 dos Colchoneros, com Carrasco fazendo o outro e Sergio Álvarez anotando o do Gijón.

Com a vitória, a equipe de Diego Simeone chegou aos 45 pontos, tendo um jogo a mais que os outros rivais e ocupando o quarto lugar na tabela. Já o Sporting segue seu calvário na luta contra o rebaixamento com 16 pontos e no 18º lugar.

Na próxima rodada, o Atleti recebe, no Vicente Calderón, a visita do Barcelona no domingo, às 12h15. Na sequência, às 14h30, os Rojiblancos encaram o Celta de Vigo.

Após a partida, o comandante Simeone falou sobre a entrada de Gameiro, analisou seu adversário e a reação da equipe no fim do jogo: "Não imaginamos outro cenário, já que sempre que jogamos aqui é difícil. É apenas nossa segunda vitória em oito anos. O jogo começou divertido e com finalizações para ambos os lados, nós ficamos na frente e Sporting imediatamente respondeu. As mudanças nos deram mais força nos passes, força no meio e a velocidade do Gameiro decidiu o jogo".

"Eu entendi que a partida estava equilibrada, que poderíamos ser prejudicados com menos jogadores e não ganhar o meio campo. Os espaços seriam necessários porque o Sporting iria para cima para ver se poderia ganhar também", explicou sobre as mudanças que promoveu na equipe no segundo tempo.

"A reação é muito boa porque nós encontramos o caminho para jogar e fazer gols. Gameiro ficou muito feliz também, nunca é fácil fazer três gols em um jogo, ele vem muito bem", finalizou.