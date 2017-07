Lista de jogadores mais valiosos do mundo tem Neymar no topo e três argentinos no Top 10

Neymar vale € 210,7 milhões, de acordo com CIES

O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte, em tradução livre) divulgou o ranking atualizado dos jogadores mais valiosos do futebol. Assim como em janeiro, mês referente à última lista lançada pela organização, Neymar aparece no topo da listagem, com valor estimado em € 210,7 milhões (mais de R$ 760 milhões).

A lacuna entre o brasileiro e o segundo colocado, Dele Alli, meia do Tottenham, é enorme. Segundo a CIES, o jogador inglês está avaliado em € 155,1 milhões. Companheiro de Dele Alli no Tottenham, o atacante Harry Kane completa o pódio, tendo valor estimado em € 153,6 milhões.

Há três argentinos entre os dez primeiros colocados: Lionel Messi, do Barcelona, (€ 151,7 milhões, 4º colocado), Gonzalo Higuaín, da Juventus (€ 120, 2 milhões, 8º colocado) e Paulo Dybala (€ 115,3 milhões, 10º colocado).

Antonie Griezmann, do Atlético de Madrid (€ 150,3 milhões, 5ª posição), Luis Suárez, do Barcelona (€ 140,8 milhões, 6ª posição), Paul Pogba, do Manchester United (€ 134,3 milhões, 7ª posição), Eden Hazard, do Chelsea (€ 117,2 milhões, 9ª posição) completam o ranking dos dez primeiros.

Atual melhor jogador do mundo, o português Cristiano Ronaldo aparece fora do top 10. O craque do Real Madrid figura na 11ª colocação, avaliado em € 112,4 milhões. Em janeiro, ele militava no sétimo lugar, com preço estimado de € 126,5 milhões.

O CIES avalia cada jogador de acordo com dados de rendimento, idade, preço de mercado, importância para a seleção de seu país e proporção de atrair seguidores (fãs). A organização não explica as contas realizadas para chegar ao resultado apresentado.