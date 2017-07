Ronaldo solicita permanência de CR7 no Real Madrid: "Não tem uma equipe que trate melhor"

Google Plus

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Embaixador mundial do Real Madrid, Ronaldo Fenômeno concedeu uma entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", que teve como foco principal, claramente, Cristiano Ronaldo. O ex-centroavante foi bem sincero e disse estar "quase seguro" que o português seguirá vestindo o uniforme merengue: "Estou quase seguro de que Cristiano seguirá no Real Madrid. Um jogador que marca 50 gols por ano é uma "seguridade" muito grande e não se pode renunciar a isso", disse o Fenômeno.

Além disso, Ronaldo crê que não existe uma equipe no futebol que trate ou trataria melhor CR7 como o Real Madrid: "Os grandes jogadores sempre decidem. Mesmo que não se saiba bem as razões do seu "desconforto", não creio que haja uma equipe que trate melhor Cristiano que o Real Madrid", afirmou.

O brasileiro aproveitou e também falou brevemente sobre dois jovens jogadores que podem integrar o elenco merengue no futuro: Kylian Mbappé e Gianluigi Donnarumma. Sobre o francês, Ronaldo afirmou: "Mbappé está pronto, ele é muito bom, muito bom mesmo. Mas estas coisas quem pensam são Zidane e Florentino". Já sobre o goleiro italiano: "O mercado não é minha competência. Os grandes jogadores sempre são bem vindos ao Madrid".

Ainda deu tempo para que Ronaldo falasse sobre seu ex-companheiro de clube, e hoje técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane. Segundo o Fenômeno, o francês sempre estudou, desde a época de jogador, para ser treinador assim que terminasse sua carreira dentro dos gramados, além de rasgar elogios ao próprio Zizou.

"Se você joga bem como Zidane fala, significa que tem o futebol dentro de si. Ele tinha disciplina, estudava futebol sua carreira como jogador e isso serviu para saber comandar um elenco difícil e uma molecada exigente como é a do Real Madrid. Honestamente, não pensava que poderia ganhar duas Uefa Champions League seguidas, mas se há uma pessoa no mundo que merece conquistá-la, essa pessoa é Zidane", finalizou.