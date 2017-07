Theo exalta chegada ao Real Madrid: "Contente de estar no melhor clube do mundo"

Foto: Angel Martínez/Real Madrid CF

O "palco de honra" do Santiago Bernabéu se abriu pela segunda vez em menos de uma semana. Após Jesús Vallejo, foi a vez de Theo Hernández ser apresentado pelo Real Madrid nesta segunda-feira (10). Logo nas suas primeiras palavras, o lateral-esquerdo demonstrou muita satisfação de estar no clube, além de exaltar o próprio, afirmando que está contente de estar na melhor equipe do mundo.

"Muito obrigado ao presidente [Florentino Pérez], a torcida e a equipe por terem me recebido tão bem. Estou muito contente de estar no melhor clube do mundo. Chego aqui para aprender com os melhores e ganhar muitos títulos juntos. Muito obrigado mesmo a todos e !HALA MADRID!", disse um empolgado Theo.

Theo ao lado das 12 conquistas de UCL do seu novo clube | Foto: Angel Martínez/Real Madrid CF

O francês chega para ser o reserva imediato do brasileiro Marcelo, que recebeu muitos elogios de Theo: "Marcelo é o melhor lateral do mundo e o que vou fazer é seguir seus passos e jogar algumas partidas". Além disso, ele também respondeu se tem algum ídolo na lateral, e respondeu sendo bem sincero: "Antes tinha muitos, mas agora só Marcelo, pois é o melhor do mundo", exaltou.

Para finalizar, Theo foi perguntado se sempre foi madridista, mas deu uma certa "escapada" na resposta: "Quando pequeno, cada um é uma equipe e teu sonho é chegar na primeira divisão. Já joguei no Atléti e agora estou aqui pois escolhi estar aqui e é o melhor clube do mundo", finalizou Theo.

Ele também aproveitou para saudar a torcida que foi à sua apresentação | Foto: Angel Martínez/Real Madrid CF

Quem também falou sobre o acerto foi o presidente do clube, Florentino Pérez, dando as boas vindas ao atleta: "Parabéns, porque você é um jogador de Real Madrid e pelo seu talento, pelo que demonstrou, apesar da sua juventude e personalidade.Quis defender este escudo por acima de tudo, já que outros grandes da Europa lhe queriam. Tua firmeza e convicção são coisas que o madridismo não duvidará. Foi uma das revelações da La Liga e mostrou que tem proteção, qualidade, ambição, força e determinação mais do que suficientes para jogar no Real Madrid".

"Esta torcida estará sempre contigo, pois sabemos da sua capacidade de luta em cada partida e vontade de vencer. Chega ao clube das 12 Copas da Europa e entra na história do maior clube. Pela tua família e por este escudo sei que vai dar tudo de si", disse Florentino, que finalizou falando da ambição de Theo com o uniforme merengue.

"Fez tudo que era possível para vestir essa camisa. Estamos convencidos de que com ela irá celebrar muitos títulos. Hoje está onde queria estar e te espera uma experiência maravilhosa que é jogar no Real Madrid. Te quero agradecer do coração por querer compartilhar com todos nós os sonhos dos nosso torcedores e juntos continuar fazendo história", finaliizou o mandatário merengue.

Theo e o presidente Florentino Pérez | Foto: Javier Soriano/AFP/Getty Images

Vale lembrar que o Real Madrid iniciou sua pré-temporada nesta segunda, com alguns jogadores passando por exames médicos antes da viagem à Los Angeles, que acontecerá nesta terça-feira, como Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric e Dani Carvajal. Jogadores como Cristiano Ronaldo ainda estão de férias e devem se juntar ao resto do grupo em breve.